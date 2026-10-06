"Es el mejor goleador con el que he trabajado nunca", dijo el asistente de Thomas Tuchel, con quien también estuvo en el Bayern. "Y eso entre todos los grandes goleadores con los que he trabajado, también Cristiano y todos esos jugadores", añadió. CR7 conoció a Barry cuando trabajaba para Roberto Martínez en la selección de Portugal.

Kane es considerado este año uno de los grandes favoritos al premio Balón de Oro como mejor jugador del mundo del año pasado. El galardón se entregará el 26 de octubre en París. Además de Kane, Lamine Yamal (FC Barcelona) y Kylian Mbappé (Real Madrid) también pueden contar con grandes opciones de ganar por primera vez el Balón de Oro.

Barry se deshizo en elogios hacia la preparación de Kane durante el calentamiento, cuando regularmente manda sus remates al fondo de la portería de manera espectacular. "Dicen que fue 'fenomenal', pero yo diría que para Harry eso es completamente normal. Lo que se ve en el calentamiento, la repetición de los controles, la precisión: es simplemente un nivel que nunca antes había visto", dijo el inglés.

¿Qué números firma Harry Kane esta temporada?

Kane suma en la presente temporada seis goles y dos asistencias en siete partidos oficiales con el Bayern, en el que desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur por una cantidad de 95 millones de euros se ha llevado en cada ocasión el trofeo de máximo goleador.

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Recientemente se quedó además con el récord del jugador que alcanzó los 100 goles en menos partidos de la Bundesliga: Kane llegó a esa cifra ya en su encuentro número 98 en la máxima categoría del fútbol alemán, el 7-0 ante el Union Berlin.