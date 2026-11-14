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El propietario del AC Milan, Gerry Cardinale, ha afirmado con rotundidad que nunca venderá el club tras crear una nueva sociedad holding diseñada para aumentar drásticamente su presupuesto para fichajes. El inversor estadounidense quiere aportar los recursos financieros necesarios para competir con los gigantes de la Premier League por los mejores talentos del fútbol mundial.

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Cardinale se compromete a seguir al frente del AC Milan a largo plazo

Cardinale, propietario del Milan, ha descartado tajantemente cualquier especulación sobre una posible venta del histórico club de la Serie A. El inversor estadounidense insiste en que su visión para el Milan es un proyecto a largo plazo concebido para devolverle el dominio en Europa.

RedBird Capital Partners puso en marcha oficialmente el viernes un nuevo holding, Milan Sports & Entertainment. Esta nueva iniciativa reúne sus distintas inversiones en Milán, entre ellas el club de fútbol y un proyecto incipiente de NBA Europa.

El principal objetivo de este cambio estructural es aumentar rápidamente los ingresos comerciales del Milan. Cardinale cree que esta nueva base financiera reducirá la brecha económica entre el fútbol italiano y la adinerada Premier League.

Más recursos financieros para grandes fichajes

La creación de Milan Sports & Entertainment busca específicamente reforzar la capacidad del club en el mercado de fichajes. Cardinale quiere asegurarse de que el Milan nunca tenga que renunciar por motivos económicos a fichar a jugadores de élite mundial.

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«El motor de operaciones como esta es proporcionar al Milan los recursos financieros necesarios para competir en el mercado de fichajes y hacerse con los mejores jugadores del mundo», declaró Cardinale a Gazzetta dello Sport. «Nunca venderé el Milan. Jamás».

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El consejero delegado de RedBird también expresó su frustración por no haber podido fichar a jugadores prioritarios debido a las limitaciones económicas. «Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que, cuando queramos a un futbolista, nadie pueda decirme: “No puedes ficharlo porque no puedes permitírtelo”», añadió.

Tras el legado de Silvio Berlusconi

La máxima ambición de Cardinale es reproducir el impacto transformador que el antiguo propietario Silvio Berlusconi tuvo tanto en el Milan como en el fútbol italiano. Quiere llevar a la Serie A a una era moderna y altamente comercializada.

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«Cuando compré el club hace cuatro años, utilicé la expresión “Berlusconi 2.0” y nadie entendió a qué me refería», explicó Cardinale. «Lo que intentaba explicar era que, del mismo modo que Berlusconi transformó el Milan y, al mismo tiempo, la Serie A, nosotros queremos, como propietarios, llevar al club a la nueva era en la que vivimos».

Transformar el club con un nuevo estadio

La construcción de un nuevo estadio de última generación será la base de este ambicioso crecimiento comercial. El Milan está trabajando intensamente en un proyecto en la zona de San Donato para transformar radicalmente su situación financiera.

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«Este es el legado que dejaremos al Milan», afirmó Cardinale. «El estadio, obviamente, representa un enorme legado que transformará nuestra situación financiera, pero también está el proyecto para la zona de San Donato y todo lo demás».