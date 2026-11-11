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Harry Kane, del Bayern de Múnich, no ha descartado intentar batir algún día el récord de goles de la Premier League.

El delantero inglés renovó la semana pasada su contrato con el club alemán más laureado hasta 2029, cuando ya tendría casi 36 años. Sin embargo, no descarta regresar después a la Premier League, donde jugó y marcó durante muchos años con el Tottenham.

«A veces hay que dejar que las cosas sigan su curso, creer en uno mismo y seguir trabajando duro. Eso es ahora mismo lo más importante para mí», declaró Kane a Sport Bild. El inglés sigue rindiendo al máximo pese a que ya tiene 33 años. Hace apenas unas semanas ganó por sorpresa el Balón de Oro como mejor jugador del mundo, por delante de Kylian Mbappe (Real Madrid) y Lamine Yamal (FC Barcelona).

Entre los periodistas ingleses, un posible regreso a la Premier League es un tema de gran interés: Kane aún podría batir el récord de goles de la competición. Para ello, sin embargo, la estrella del Bayern probablemente necesitaría al menos dos buenas temporadas. Le faltan 47 goles para alcanzar los 260 de Alan Shearer, ya que lleva 213. Está por ver si, a los 36 y 37 años, podría marcar tantos goles en una Premier League tan exigente.

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«Nunca descartaría batir algún día el récord de goles de la Premier League. Pero ahora mismo no es mi principal objetivo», reconoció Kane. Según explicó, tiene la vista puesta sobre todo en ganar la Liga de Campeones con el Bayern de Múnich y un título internacional con los Three Lions, preferiblemente en la Eurocopa de 2028, que se disputará en su país y en Irlanda.