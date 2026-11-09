Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Felix Nmecha está en boca de todos tras su doblete con el BVB contra el SV Elversberg este fin de semana. A los elogios por su actuación y las críticas a su celebración desde el propio club se suma el escepticismo del exinternacional Markus Babbel.

El exjugador del Bayern de Múnich y del Liverpool criticó en Sky90 la falta de regularidad del centrocampista. «Nunca le he visto encadenar tres buenos partidos. No puede jugar al máximo nivel sábado, miércoles y sábado. Puede hacerlo en un partido, quizá también en dos, pero no en tres».

Por eso, también se niega a calificar a Nmecha de «clase mundial»: «Para mí, ser de clase mundial implica conseguirlo tres veces. Rendir tres veces, incluso cuando quizá tú mismo no estés en tu mejor momento. Tener tal impacto en el equipo que todos sepan: lo necesitamos, él dirige y guía al equipo. En mi opinión, todavía no puede hacer eso».

Lothar Matthäus, el jugador con más partidos con la selección alemana, coincidió con Babbel. Con Nmecha, de 26 años, nunca se sabe exactamente qué se va a encontrar uno. Pero añadió: «Por las condiciones que tiene, si las aprovecha, puede convertirse en un jugador que marque grandes diferencias».

Anuncios Anuncios

El sábado, Nmecha sí fue ese jugador decisivo para el Borussia Dortmund. Gracias a sus dos goles, el segundo clasificado ganó por 2-1 el duelo contra el recién ascendido Elversberg. Después, el entrenador del BVB, Niko Kovac, elogió la «presencia, el dinamismo y la técnica» de Nmecha. El croata concluyó: «Puede resolver muchas situaciones muy rápido con sus giros de cuerpo. Eso hace mejores a sus compañeros».

Related Topics

Próximos partidos BMG Bundesliga 09:30 BVB

Y como Nmecha acaba de llegar a la mejor edad para un futbolista, o, como dijo Kovac, a la «edad de máximo rendimiento», el internacional alemán todavía tiene «margen de mejora». El Borussia comprobó lo importante que es Nmecha en los cinco partidos de liga que se perdió por lesión la temporada pasada. «Entonces ya se vio que nuestro juego se resentía un poco», recordó Kovac. «Con él tenemos una dimensión completamente distinta. Por eso me alegro de que esté aquí».

«Por su talento y su técnica, es uno de los mejores centrocampistas del mundo», elogió también el director deportivo del Dortmund, Ole Book. «Si además suma la definición que ha mostrado hoy, porque disparo tiene, no hay muchos mejores que él».

Anuncios

¿Por qué se critica la celebración de Felix Nmecha?

La celebración de Nmecha también fue tema de conversación después del partido contra el Elversberg. Como ya hizo con sus goles con la selección alemana en el Mundial, el profundamente religioso Nmecha simuló ante la grada sur del Signal Iduna Park quitarse una corona de la cabeza y, arrodillado, depositarla sobre el césped frente a él. El gesto remite a la campaña «The King's Return», que pertenece a la red «Ballers in God».

El departamento de aficionados y apoyo del BVB lamentó que Nmecha respaldara esa red y pidió una «clara distancia respecto a ideologías y redes cuyas declaraciones y actividades documentadas, desde nuestro punto de vista, son incompatibles con los valores de un Borussia Dortmund abierto al mundo y diverso».

Anuncios

El departamento de aficionados y apoyo del BVB se remite a investigaciones del programa ARD 'Monitor' y de 'Sportschau'. Según estas, en ese entorno se presentó, por ejemplo, la homosexualidad como un «pecado» y el aborto como el «plan de Satanás». También se habla, entre otras cosas, de «posturas extremadamente conservadoras contra la homosexualidad y la identidad trans».

Getty Images

La religión «nunca debe ser un salvoconducto para la discriminación», señaló el departamento. Y añadió que no se puede descartar como un «ejercicio meramente privado de la religión» el uso deliberado del alcance de un profesional «para hacer proselitismo».

Anuncios

El BVB defendió a su jugador en una primera reacción. El club aseguró, en respuesta a una consulta de SID, que el futbolista siempre se comporta de manera respetuosa. No obstante, la dirección mantendrá una conversación con Nmecha.