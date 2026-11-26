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El centrocampista del Barcelona Gavi asegura que prefiere anteponer el equipo a la gloria individual mientras sigue luchando por hacerse con un puesto habitual en el once de Hansi Flick. El internacional español fue titular, algo poco habitual esta temporada, en la victoria del miércoles ante el Sabah FK en la Champions League, con la que el Barcelona continuó su campaña europea.

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Flick rota la plantilla para el viaje europeo

Los cambios en el once para el partido europeo del miércoles a domicilio brindaron a Gavi la oportunidad de jugar desde el inicio. Era solo la tercera vez en todas las competiciones esta temporada que el centrocampista de 22 años figuraba en la alineación de Flick.

Pese a haber pasado buena parte de la campaña esperando oportunidades, el español no se siente frustrado por sus escasos minutos. Su única prioridad es aportar al equipo cada vez que su entrenador recurra a él.

Gavi insiste en que nunca ha sido una estrella

En declaraciones a Movistar tras el pitido final, Gavi aceptó que la dura competencia por un puesto es parte de jugar en el club catalán.

«Bueno, al final hay competencia. Es una consecuencia de estar en el mejor club», dijo. «Todos son buenos. Y el entrenador da oportunidades y te pone a jugar cuando cree que es lo adecuado.

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»Al final, él es quien manda y yo, como he dicho, nunca he sido una estrella. Soy un jugador de equipo, muy de equipo, y estaré ahí cuando el equipo me necesite».

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Por qué la mentalidad marca su respuesta a los pocos minutos de juego

Más allá de aceptar su situación actual en la plantilla, Gavi cree que la fortaleza psicológica distingue a los jugadores capaces de aportar de forma decisiva cuando llegan las grandes oportunidades. Para él, más que la capacidad técnica por sí sola, la preparación mental es el factor determinante para dejar huella en las ocasiones en que es titular.

«Creo que la mentalidad de un jugador es casi más importante que su habilidad y otras cualidades», añadió. «Si tienes la mentalidad adecuada para afrontar este tipo de partidos, serás un jugador importante. Eso es lo que creo.

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»Cuando afrontas los partidos en los que tienes tu oportunidad con la mentalidad adecuada, las cosas salen bien… Considero que mi mentalidad es única y quizá parezca poco modesto que lo diga yo mismo, pero es la verdad. Si no me lo creo yo, ¿quién se lo va a creer?»

Una dura lucha por ser titular con regularidad en el Camp Nou

Dar continuidad a su actuación del miércoles será crucial para Gavi en su intento de aparecer con más frecuencia en el once inicial durante lo que queda de campaña. Aprovechar las oportunidades que le brindan las rotaciones en Europa es una vía clara para demostrarle a Flick que puede contar con él.

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Sin embargo, hacerse con un puesto fijo pondrá a prueba su paciencia, dada la intensa competencia en el centro del campo del Camp Nou. Mantener esa confianza en sí mismo será esencial si quiere volver a hacerse un hueco en el once de gala del entrenador.