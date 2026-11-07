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Niclas Füllkrug se quedó sin marcar en la derrota a domicilio del Werder Bremen por 0-1 ante el VfB Stuttgart. Pese a ello, el regreso a la selección alemana firmó una buena actuación, como señaló el jugador con más partidos con Alemania, Lothar Matthäus, en su papel de analista de Sky.

Matthäus explicó: «Si un delantero centro del Werder Bremen registra 70 contactos con el balón en un partido, ya sabes cómo se ha desarrollado el encuentro, sobre todo en la segunda parte. Nunca había oído una cifra así para un delantero centro».

Matthäus recalcó que «no soy el mayor aficionado a las estadísticas», pero añadió: «Cómo jugó Niclas en la segunda parte, cómo fue a buscar los balones, los retuvo y buscó a los compañeros mejor situados: disfruté muchísimo viéndolo. Ver al Werder Bremen en la segunda parte fue ver fútbol moderno».

Pese a mejorar tras el descanso, el Werder encajó en Stuttgart su segunda derrota de la temporada y sufrió así un revés después de varias semanas de buenos resultados. Fue decisiva una primera parte irregular, en la que Maximilian Mittelstädt marcó pronto el gol de la victoria con un potente disparo de zurda (7').

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Füllkrug, líder de la tabla de goleadores de la máxima categoría alemana, se enfrentó principalmente a Jeff Chabot ante el VfB. Para el director deportivo del Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, ese fue el factor clave de la victoria en casa. «Fue una base importante y el duelo decisivo, que ganó Jeff», afirmó Wohlgemuth en Sky.

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Füllkrug, en cambio, se había llevado una impresión distinta de sus duelos con Chabot durante los 90 minutos anteriores: «Se podía resolver de forma bastante inteligente. Si aparecías pronto en el pasillo interior, le planteabas un problema: ¿debía salir también o no? Me dio la sensación de que eso le costó un poco. Al final me quedé con muchos balones; de hecho, con la mayoría. Por supuesto, agarra, tira y lo intenta todo».

Getty Images

Füllkrug se mostró decepcionado por la derrota, pero en absoluto abatido. El Werder había ofrecido una actuación más que aceptable, especialmente tras el descanso. «En la segunda parte fuimos mucho más valientes y tuvimos suficientes ocasiones para marcar un gol», señaló el futbolista de 33 años. «Aun así, estoy orgulloso de mi equipo. Un equipazo».

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Dentro de ese equipo, Füllkrug dedicó un elogio especial a la defensa: «Ganar el 60 % de los duelos como equipo habla por sí solo. Atrás lo volvimos a hacer de forma sobresaliente, por cómo defendimos ante jugadores como Undav y El Khannouss. Deniz es fuerte en los duelos, pero lo que ha hecho hoy de nuevo Marco (Friedl, nota de la redacción) ha sido excelente. (…)»

Füllkrug, sobre su conversación con Klopp: «Fue un intercambio muy agradable»

Antes del parón de selecciones, el Werder sigue quinto en la clasificación de la Bundesliga, aunque el Bayer Leverkusen aún puede desplazarlo al sexto puesto el domingo.

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Después, Füllkrug volverá a la selección alemana tras más de un año. El seleccionador Jürgen Klopp lo convocó para los próximos partidos de la Nations League contra Serbia, el 13 de noviembre, y contra Países Bajos, tres días después.

El veterano jugador dijo al respecto: «Todavía tengo la cabeza puesta por completo en este partido. Ahora mismo no pienso en que la semana que viene iré con la selección y, por eso, aún no siento una ilusión especial. Jürgen Klopp, por supuesto, se lo ha pensado bien. Habló conmigo de todo de forma muy abierta y justa, y además me lo comunicó con tiempo. Siempre fue un intercambio muy agradable. Por supuesto que tengo ganas y ya veremos qué pasa».