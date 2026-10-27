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Harry Kane hizo historia el lunes por la noche al convertirse en el primer jugador inglés en un cuarto de siglo en ganar el Balón de Oro, pero las celebraciones se han visto empañadas por una dura crítica de Samir Nasri. Pese a firmar una primera temporada de récord en Alemania, el excentrocampista del Manchester City cree que al delantero le falta la capacidad de ser decisivo necesaria para conquistar el máximo galardón individual del fútbol.

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Un año de récord culmina con la conquista del Balón de Oro

Kane recibió el prestigioso premio en una ceremonia celebrada en Londres, en la que se impuso al delantero del Real Madrid Kylian Mbappe y al joven futbolista del Barcelona Lamine Yamal. Fue la primera vez en 25 años que un jugador inglés ganaba el Balón de Oro.

El jugador de 33 años obtuvo el galardón tras una temporada individual extraordinaria. Firmó 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos entre su club y su selección. En el Bayern de Múnich, sus 61 goles en 51 encuentros establecieron un nuevo récord del club en una sola temporada y ayudaron al equipo bávaro a conquistar un doblete nacional.

Pese a esas cifras, Kane sufrió dos dolorosas eliminaciones en los grandes escenarios. El Bayern cayó en semifinales de la Champions League ante el Paris Saint-Germain, mientras que Inglaterra sufrió exactamente el mismo desenlace frente a Argentina en el Mundial.

Nasri cuestiona su impacto en los grandes partidos

IMAGO

El exinternacional francés expresó su incredulidad ante el resultado final de la votación. En declaraciones a Canal+, Nasri sostuvo que las extraordinarias cifras goleadoras de Kane ocultaban una carencia fundamental en los momentos de máxima presión.

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«Harry Kane, Balón de Oro... Vale, las estadísticas marcaron la diferencia», afirmó Nasri. «Es un jugador fantástico, con muchísimas cualidades. Pero nunca ha sido el jugador que ha llevado a su equipo lejos o que le ha hecho ganar los partidos verdaderamente importantes. A menudo le falta algo. Pero es un jugador extraordinario».

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Al preguntarle si le entusiasmaba el resultado de la ceremonia, Nasri añadió sin rodeos: «No, ¡eso sería quedarse corto!».

Sin embargo, Thierry Henry, leyenda del Arsenal, ofreció una opinión distinta durante la ceremonia de Londres. «Siempre apoyaría a mis compatriotas franceses, pero tengo que decir algo sobre Harry Kane», declaró Henry a DAZN. «Le he visto desde el principio. Tuvo que sufrir mucho para conseguir lo que ha conseguido. Es un justo vencedor. Enhorabuena».

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Superar las dudas iniciales

La referencia de Henry al difícil camino de Kane pone de relieve una trayectoria construida a base de perseverancia. A diferencia de muchos talentos de élite actuales, no todo el mundo auguraba un gran futuro al capitán de Inglaterra durante sus años de formación en el norte de Londres.

En declaraciones a DAZN tras recoger el premio, Kane recordó aquella lucha cuesta arriba. «No mucha gente lo habría pensado, y quizá ni siquiera yo habría imaginado llegar tan lejos», admitió. «Tuve que pasar por muchos altibajos, sobre todo al principio de mi carrera. Nunca fui alguien a quien la gente viera como una futura superestrella, como ocurre ahora con algunos jugadores.

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»Tuve que tener paciencia y trabajar duro. Muchas veces luchaba contra mis propios pensamientos y tuve que salir adelante, demostrar confianza en mí mismo y determinación. Creo que eso me ayudó a mantener los pies en la tierra incluso cuando llegué al máximo nivel, para seguir progresando y mejorando».

Getty Images

En busca de los grandes títulos colectivos

Con el máximo galardón individual en su poder, Kane se centrará ahora en acallar a críticos como Nasri. Su principal objetivo sigue siendo conquistar grandes títulos europeos e internacionales. Después de quedarse a las puertas de la final tanto en la Champions League como en el Mundial la temporada pasada, el delantero afronta una enorme presión para convertir sus estadísticas de récord en actuaciones decisivas en los escenarios más importantes.