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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Numerosas ausencias golpean la lista del Real Madrid ante el Málaga

Real Madrid
Málaga
Primera División
J. Mourinho
España
Portugal

La persecución del liderato de la Liga

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la lista del conjunto blanco de cara al duelo ante el Málaga, mañana domingo, en la tercera jornada de LaLiga.

La lista mantuvo la ausencia del dúo formado por Aurélien Tchouaméni y Endrick por sufrir diferentes problemas físicos, mientras que el técnico completó sus convocatorias con tres jugadores de las categorías inferiores: Mario Rivas, Sistero y Alexis Ceria.

Tchouaméni sufre molestias continuas desde su regreso de las vacaciones que disfrutó tras el final del Mundial, donde apenas ha tenido oportunidades de aparecer junto al resto de sus compañeros, y volverá a quedar fuera de los planes en el próximo partido del equipo blanco.

El delantero Endrick se somete a un programa específico para evitar problemas físicos a lo largo de la temporada, y los problemas en el hueso de la pierna también provocaron la exclusión del defensa Raúl Asencio de la lista.

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A la lista de ausentes en el duelo de mañana se suman: Éder Militão, Ferland Mendy, Rodrygo y Thiago Pitarch.

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La lista completa del Real Madrid para el partido ante el Málaga quedó de la siguiente manera:

Portería: Courtois, Lunin y Javi Navarro.

Defensa: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Centro del campo: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Sistero y Alexis Ceria.

Ataque: Vinícius Júnior, Mbappé, Espi, Díaz y Yan Diomande.

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