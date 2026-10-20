El Paris Saint-Germain continuó con sus potentes exhibiciones ofensivas en la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027, tras imponerse como uno de los equipos más goleadores en el inicio de la competición, logrando cifras excepcionales que reflejan su poderío de cara a portería.

El Paris Saint-Germain logró una valiosa victoria ante su invitado, el Barcelona, por 4-2 la noche de este martes en el gran duelo de la tercera jornada de la fase de liga del torneo continental.

El triunfo llegó después de su victoria ante el Slovan Bratislava eslovaco por 6-1 y ante el Manchester City por 4-2.

Según la estadística de la red "Opta", el conjunto parisino elevó su cuenta a 14 goles en los tres primeros partidos del torneo, igualando la cifra más alta registrada en esta fase de una misma temporada, lograda por el Arsenal durante la temporada 2010-2011.

Los indicios de superioridad ofensiva no se detuvieron ahí, pues el Paris continuó brillando en su estadio tras anotar al menos 4 goles en cada uno de sus tres últimos partidos como local en la Liga de Campeones, en una racha que no conseguía ningún equipo desde el Barcelona, que marcó esta cantidad de goles en 4 partidos durante el periodo comprendido entre septiembre de 2016 y marzo de 2017.

Estas cifras otorgan al Saint-Germain un fuerte impulso en su recorrido europeo, además de confirmar su capacidad para convertir sus partidos como local en exhibiciones ofensivas repletas de goles, en un momento en el que el equipo aspira a mantener la lucha por el título continental.

Con este llamativo arranque, el Paris se sitúa ante la oportunidad de seguir escribiendo récords, pero el mayor desafío seguirá siendo mantener la misma efectividad ofensiva ante rivales que se vuelven más fuertes a medida que avanzan las fases del torneo.