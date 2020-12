Números cantan: Sin Luis Suárez, el Atlético de Madrid se queda sin "dinamita"

Sin el uruguayo, al Atleti le falta mucha "pólvora": Sólo ha sido capaz de anotar 3 tantos en sus últimos 4 partidos

Sin Luis Suárez, el Atleti está huérfano de pegada. Y si encima está lesionado Diego Costa, el problema se agrava aún más, porque Diego Pablo Simeone no tiene un hombre de área. Los datos no mienten, el Atleti juega bien, genera ocasiones y domina los partidos, pero le falta "punch" de cara a la meta rival. A pesar de la contribución extraordinaria de Joao Félix, de Ángel Correa, de Yannick Carrasco o de Marcos Llorente, el Atleti no tiene un "hombre-gol" y lo está echando de menos. Sin Suárez no hay dinamita.

Suárez sigue entrenándose en solitario, a la espera de poder dar negativo en las proximas puebas PCR que haga el equipo. Desde que se contagió durante su estancia con la selección uruguaya, el charrúa se ha perdido cuatro encuentros con el Atleti: Barça, Lokomotiv, y Bayern. El Atlético ha salido adelante con dos victorias y dos empates, pero en el apartado goleador, el equipo ha echado mucho de menos a Suárez. Apenas ha logrado 3 tantos en 4 partidos. Es decir, 3 goles en 360 minutos de juego. Una media muy inferior a la que tenía con Luis en el once.

Con el charrúa en el césped, los números del Atleti crecen exponencialmente. En el apartado personal, Suárez ha jugado 6 partidos y anotado 5 tantos con un balance de apenas 8 remates a portería. Es decir, que tiene una efectividad altisima en sus ocasiones de gol. De hecho, el saldo de Suárez es de 0.83 goles por partido. Es decir, justo el goleador que necesita Simeone, ya que sus goles significan el 20% de los 19 tantos anotados por el Atleti en Liga. El resto de goles se los reparten Joao Félix (5), Correa (1), Llorente (3) y Carrasco (2),

En el saben que sin el uruguayo, afectado por la Covid-19, y sin Diego Costa, con una trombosis aguda, al equipo le falta pólvora. SImeone lo sabe y lo dice en público: "El equipo sólo tiene un problema, la falta de contundencia". Ahora el Atleti se enfrenta a Real , Salzburgo y . Tres duelos tremendos. Ante el Pucela tiene obligación de ganar para seguir arriba, ante el Salzburgo se juega seguir vivo en Europa y ante el Real Madrid, la posibilidad de dejar a los merengues a 9 puntos, con un partido menos.