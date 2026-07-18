Nuevos hechos y dudas: ¿Por qué el Arsenal oculta la verdad sobre la lesión de Saliba?

La incertidumbre sobre el futuro del defensa francés William Saliba en el Arsenal persiste tras un informe que podría cambiar la gestión de su lesión, en plena especulación sobre los movimientos del club en el mercado de fichajes.

Según L’Équipe, las últimas pruebas no mostraron daños nuevos en su espalda, por lo que el club optaría por un tratamiento conservador en vez de cirugía, aunque la decisión final se tomará la próxima semana.

El informe sugiere que el club podría estar ocultando la gravedad de la lesión para no afectar las negociaciones de fichajes. Según el diario, anunciar su larga baja daría ventaja a los clubes que negocian con el Arsenal por defensas, lo que podría encarecer las condiciones de los fichajes.

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A esto se suma que el jugador sigue concentrado con Francia pese a no entrenar para el partido por el tercer puesto contra Inglaterra en el Mundial.

L’Équipe concluye que las especulaciones sobre su baja y los movimientos del Arsenal en el mercado persistirán hasta un comunicado oficial.

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