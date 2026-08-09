Como desveló Paolo Maldini, ya retirado exdirector técnico de la Squadra Azzurra, en una entrevista con el Corriere della Sera, Guardiola estuvo a punto de darle su sí a la federación.

"Fuimos a Barcelona para reunirnos con él, almorzamos juntos y hablamos durante todo un día. Le atraía muchísimo. Estuvo muy cerca de aceptar. Incluso había empezado a escribir alineaciones en papeles", contó Maldini sobre un encuentro entre la delegación italiana y el técnico estrella español.

Que Guardiola finalmente rechazara al cuatro veces campeón del mundo no se debió en absoluto a exigencias económicas, como habían informado algunos medios durante las conversaciones. "El dinero, los 20 millones de euros de los que se hablaba, nunca fueron un tema. Pep nos dijo con toda claridad: dadme un euro menos de lo que cobró el último seleccionador y para mí estará bien", afirmó Maldini.

En cambio, el técnico de 55 años no se habría sentido todavía preparado para volver a asumir un club o una selección tras diez años extenuantes al frente del Manchester City. Guardiola dijo "no por agotamiento", explicó Maldini: "Viene de diez años agotadores en la Premier League. Se ha operado de la espalda. Quiere descansar".

El español sí habría aportado una ilusión de base por la tarea de devolver al fútbol italiano a la cima tras años difíciles y tres Mundiales consecutivos perdidos. "Fue una conversación muy seria, estudiamos las plantillas, desde la sub-17 en adelante", reveló Maldini.

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Paolo Maldini dimite tras el rechazo de la federación a Andrea Pirlo

Solo después de la negativa definitiva de Guardiola, Andrea Pirlo entró en escena. El campeón del mundo de 2006 era finalmente el candidato preferido de Maldini, pero la federación vetó la opción por sus vínculos con la casa de apuestas rusa Fonbet. En protesta, Maldini dimitió de su cargo tras solo 16 días.

Según explicó, Maldini había recibido el visto bueno del recién elegido presidente de la federación, Giovanni Malago, para tomar por completo en solitario la decisión sobre el nuevo seleccionador. Esa autonomía era considerada de antemano la condición decisiva para que el exfutbolista aceptara siquiera asumir el cargo en la FIGC.