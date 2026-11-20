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Gianni Infantino mantuvo conversaciones secretas durante 10 meses con la familia Kushner antes de presentar el plan de la FIFA para vender una participación en el Mundial valorada en 15.000 millones de libras esterlinas.

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Las conversaciones comenzaron a mediados de septiembre del año pasado en Zúrich, antes de que Infantino celebrara una reunión en la oficina de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, el 4 de noviembre de ese mismo año, según los registros obtenidos por el diario británico «Telegraph».

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Posteriormente, el presidente de la FIFA mantuvo conversaciones adicionales con Joshua Kushner, hermano de Jared, que más tarde fue anunciado como inversor principal del proyecto presentado por Infantino, además de al menos otras 10 reuniones con miembros de la familia o personas de su entorno durante los meses siguientes.

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Los registros de las reuniones obtenidos por el periódico revelan intensos contactos que se prolongaron durante meses entre Infantino y personas de su entorno, por un lado, y Joshua Kushner y el banco JP Morgan, por otro, antes de que varios altos cargos de la FIFA fueran informados del proyecto de venta, conocido como «FIFA Forward Enterprise» (FFE).

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Además, varias reuniones se celebraron en la oficina de Jared Kushner, aunque no está claro si el yerno de Trump participó en ellas.

La primera fecha conocida en la que se pidió a los altos cargos de la FIFA que estudiaran la propuesta fue una reunión celebrada el 18 de julio en el hotel Waldorf Astoria de Manhattan, la noche anterior a la final del Mundial.

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Hasta ese momento, muchos miembros del Consejo de la FIFA desconocían las propuestas, entre ellos la presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol.

Personas que participaron en el proyecto «FIFA Forward Enterprise», que finalmente no salió adelante, aseguraron que Jared Kushner «no participó» en él.

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Tras la reunión del 4 de noviembre en la oficina de Jared Kushner, Infantino se comunicó de forma reiterada con Joshua Kushner.

Estos contactos incluyeron al menos 10 reuniones adicionales, en sus oficinas y en sus domicilios particulares, según testigos.

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El 8 de diciembre se celebró una videoconferencia con la participación de Infantino, Joshua Kushner y Greg Maffei, quien había dirigido la adquisición de la Fórmula 1 por parte de Liberty Media por 4.400 millones de dólares y que también ejerció como asesor del proyecto.

Infantino asistió a otra reunión el 14 de enero, antes de mantener una videoconferencia con Joshua Kushner el 21 de marzo.

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Las reuniones continuaron durante la primavera y el verano, y mayo fue un periodo de contactos intensos, que incluyeron conversaciones con el banco JP Morgan.

Sin embargo, el proyecto se abandonó más tarde tras una oleada de indignación a escala mundial.

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El proyecto de Infantino y Kushner no se limitaba a vender una participación en los ingresos del Mundial, sino que también contemplaba la creación de una sociedad comercial dependiente de la FIFA, encargada de gestionar los derechos comerciales y operativos de sus torneos, incluidos la retransmisión televisiva, el patrocinio, la publicidad, las entradas, la hospitalidad y las licencias.

El plan preveía vender el 20 % de la sociedad a inversores por unos 4.200 millones de dólares, mientras la FIFA conservaría el 80 % restante, y una empresa vinculada a Joshua Kushner encabezaría el grupo de inversores. Sin embargo, el proyecto suscitó críticas por la falta de transparencia y por no haber informado con antelación de sus detalles a los órganos competentes del organismo internacional.