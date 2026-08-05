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Wessel Antes

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Nuevo y sorprendente giro en torno a Jerayno Schaken y el Feyenoord

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J. Schaken

Jerayno Schaken participó el martes en el entrenamiento grupal del primer equipo del Feyenoord. Por ello, el extremo de diecisiete años, que está en el punto de mira del FC Twente, se perdió un amistoso con el principal equipo filial.

Así lo informa el habitualmente fiable Feyenoord Youth Watcher. Se trata de una nueva novedad en torno al gran talento, que la semana pasada aún dio la sorpresa.

El Twente presentó una oferta de 1 millón de euros por Schaken, que sigue vinculado al Feyenoord hasta mediados de 2028.

El Feyenoord rechazó esa propuesta, para gran enfado de su padre, Ruben. En declaraciones a ESPN, cargó con dureza contra su antiguo club.

Los de Róterdam piden, según Schaken padre, nada menos que 10 millones de euros por su hijo. “Una cantidad absurda por un juvenil que todavía tiene que debutar con el primer equipo. Esto es sabotaje del Feyenoord. No voy a permitir que mi hijo pase por esto”.

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El lunes, Feyenoord y Schaken volverían a sentarse a la mesa. Un día después, volvió a entrenarse con el primer equipo.

El Feyenoord Sub-21, sin Schaken, empató 2-2 ante el Crystal Palace Sub-21. Twan Schens e Izu Onunta marcaron los goles del conjunto de Róterdam.

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