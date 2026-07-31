Nuevo vuelco en la crisis de la FIFA: un asesor de Infantino dimite en protesta por el nuevo proyecto

La crisis en el seno de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se ha intensificado en torno al proyecto de crear una empresa comercial dependiente del organismo y abrir la puerta a la entrada de inversores del sector privado, después de que Carlos Cordeiro, principal asesor del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunciara su dimisión con efecto inmediato, subrayando su rechazo tajante al proyecto, que calificó como un "acuerdo pésimo" para los intereses de las federaciones miembro y el futuro del fútbol.

Cordeiro, expresidente de la Federación Estadounidense de Fútbol, afirmó en un comunicado oficial publicado este viernes y recogido por la cadena francesa RMC : "Como principal asesor del presidente de la FIFA, exbanquero y aficionado al fútbol durante toda mi vida, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA estudia vender una parte de la Copa del Mundo".

Y añadió: "Para que quede claro, no he tenido ningún papel en esta propuesta, y me opongo a ella de manera inequívoca. Es un acuerdo pésimo para las federaciones miembro de la FIFA, para el fútbol y para el futuro de este deporte a largo plazo".

Cordeiro, que cuenta con una experiencia bancaria de más de 35 años, aclaró que es consciente del enorme valor económico de los grandes torneos, pero considera que renunciar a una parte de la propiedad del activo más importante del fútbol mundial supone un riesgo injustificado.

Afirmó: "El fútbol ha sido el centro de mi vida y, tras más de 35 años en el sector bancario, comprendo bien el valor de este activo y las consecuencias de renunciar a una parte de él, y por eso esta propuesta debe rechazarse".

"¿Por qué ahora? ¿Y quién sale beneficiado?"

El asesor de Infantino criticó la ausencia de respuestas claras sobre los detalles del proyecto, preguntándose por las razones para plantearlo en este momento y las partes que se benefician de él.

Declaró: "Lo más preocupante es la falta de respuestas a las preguntas fundamentales: ¿por qué este acuerdo?, ¿por qué ahora?, ¿cuáles son los mecanismos de control?, ¿quién sale beneficiado?, ¿ha habido un proceso competitivo?, ¿qué forma de gobernanza se aplicará?, y ¿qué obtendrán finalmente los inversores, y a qué coste para el fútbol?".

Y agregó: "Estas preguntas siguen sin respuesta en gran medida y, aun así, se pide a las federaciones miembro que tomen una decisión de enormes consecuencias en menos de 50 días, o de lo contrario quedarán fuera del proceso. Esta no es una forma responsable de determinar el futuro del deporte más popular del mundo".

Y prosiguió: "Tras una profunda reflexión, ya no puedo seguir desempeñando mis funciones como principal asesor del presidente de la FIFA, por lo que he presentado mi dimisión con efecto inmediato".

Un nuevo golpe al proyecto de Infantino

La dimisión de Cordeiro llega en un momento en que Infantino se enfrenta a una oposición creciente de varias confederaciones continentales, encabezadas por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que amenazó con no participar con las selecciones europeas en ningún torneo organizado por la FIFA si se sigue adelante con el proyecto, además del rechazo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y de la Confederación Asiática de Fútbol a la propuesta.

La FIFA anunció el pasado martes su plan de crear una nueva empresa comercial denominada "FIFA Forward Enterprise", que se encargará de gestionar los aspectos comerciales de los torneos del organismo, en especial la Copa del Mundo, con la posibilidad de vender participaciones a inversores del sector privado con el objetivo de aumentar los ingresos económicos.

Los informes apuntan a que el valor de la empresa podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, con la posibilidad de recaudar cerca de 4.200 millones de dólares mediante la venta de un porcentaje de sus acciones, en medio de la vinculación del fondo de inversión "Thrive Eternal" al proyecto, un fondo gestionado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Cordeiro: la FIFA no necesita vender una parte de su legado

Cordeiro rechazó las justificaciones económicas presentadas por Infantino para defender el proyecto, basadas en que los nuevos ingresos se repartirán entre las 211 federaciones miembro para desarrollar el fútbol en todo el mundo.

Afirmó: "La FIFA ya cuenta con enormes recursos financieros, tiene miles de millones de dólares en reservas y no arrastra ninguna deuda. Y si las federaciones miembro consideran que hacen falta inversiones adicionales para desarrollar el fútbol, la FIFA tiene la capacidad financiera para ofrecer ese apoyo a través de sus recursos actuales".

Y añadió: "Renunciar a una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.200 millones de dólares no parece lógico, sino que significa hipotecar el futuro del juego sin una justificación convincente".

La FIFA se aferra al proyecto

Por su parte, la Federación Internacional de Fútbol reiteró su postura sobre el proyecto, subrayando su compromiso de llevar a cabo un "proceso de consulta abierto y democrático" con las federaciones miembro.

La FIFA insistió en que la constitución de la empresa no se llevará a cabo sin obtener el respaldo de la mayoría de las federaciones, señalando que las actividades comerciales actuales se mantendrán tal cual en caso de que no se apruebe el proyecto, y que "FIFA Forward Enterprise" no verá la luz sin la aprobación de la mayoría.

Sin embargo, la sorpresiva dimisión de uno de los colaboradores más cercanos a Infantino supone un duro golpe para el proyecto e incrementa la presión sobre el presidente de la FIFA en su batalla por convencer a las federaciones miembro de su controvertida propuesta.