Nuevo tropiezo: el Manchester City rechaza la segunda oferta del Barcelona por Rodri

Un informe periodístico reveló, este jueves, un nuevo tropiezo en la operación del traspaso del español Rodri, del Manchester City, al Barcelona, durante el presente verano.

El Barcelona había presentado su primera oferta al Manchester City, hace unos días, cuyo valor alcanzó los 50 millones de euros, pero el club inglés la rechazó de inmediato.

Durante las últimas horas, el Barcelona presentó una segunda oferta para hacerse con los servicios del ganador del premio al mejor jugador del último Mundial.

Según el diario inglés "The Times", el Manchester City comunicó al Barcelona el rechazo de la segunda oferta presentada por el club catalán, que asciende a unos 60 millones de euros.

El club inglés insiste en que no permitirá la salida de Rodri a menos que reciba una oferta por valor de 70 millones de euros más los complementos.

El Barcelona se aferra a cerrar la operación y se espera que continúe su empeño en convencer al Manchester City de desprenderse del jugador este verano.