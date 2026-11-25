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El Manchester United cayó en la trampa del empate ante su anfitrión, el Sporting de Lisboa portugués, por 2-2, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, que esta noche también vio un valioso triunfo del Inter de Milán sobre el Stuttgart por 2-0.

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El Manchester United atraviesa una mala temporada. Perdió por 4-0 ante el Liverpool en la Premier League en el primer partido de su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, y hoy ha vuelto a tropezar en el debut del técnico con el United en la Liga de Campeones.

Luis Suárez firmó los dos goles del Sporting de Lisboa (33', de penalti, y 80'), mientras que Bruno Fernandes marcó los dos del Manchester United (48', de penalti, y 50').

El Sporting de Lisboa suma ahora 10 puntos y ocupa la novena posición, mientras que el Manchester United llega a 7 puntos y es 19.º.

La primera parte terminó con el Manchester United perdiendo por 1-0 ante el Sporting en el estadio José Alvalade. Los primeros 45 minutos fueron difíciles para los visitantes, que solo generaron un xG de 0,12 frente al 1,89 de sus rivales, aunque se sintieron perjudicados por no haber podido empatar.

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El Sporting desperdició una ocasión de oro para romper el empate en el minuto 30, cuando Lammens detuvo un penalti lanzado por Suárez tras una falta de Martínez sobre Catamo.

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Sin embargo, el delantero tuvo una segunda oportunidad tres minutos después, cuando Lammens chocó con Araújo, y esta vez no falló: marcó así su quinto gol en la Liga de Campeones en esta campaña.

El United creyó haber igualado el marcador en el minuto 40, cuando Amad remató de cabeza a puerta vacía, pero el gol fue anulado de forma desconcertante al sancionarse una falta de Tielemans en la construcción de la jugada.

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Al inicio de la segunda parte, el árbitro Marciniak señaló el tercer penalti del partido, esta vez a favor del Manchester United, y Bruno Fernandes lo transformó con acierto.

En el minuto 50, Bruno Fernandes marcó su segundo gol, y el segundo de su equipo, ante su antiguo club, tras una asistencia de su compañero Amad Diallo.

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Luis Suárez logró el empate para el Sporting de Lisboa en el minuto 79 con una chilena desde dentro del área, tras un error garrafal del portero del United, Senne Lammens, un minuto antes de que el Manchester United marcara el tercer gol, anulado tras la revisión del VAR.

El belga Youri Tielemans, jugador del Manchester United, vio la segunda amarilla y, por tanto, la roja en el minuto 90, momentos antes del pitido final de un empate con el que el conjunto inglés prolonga su racha de tropiezos en las distintas competiciones.

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El Inter sigue ganando

El Inter de Milán prosiguió con sus victorias europeas y sumó su tercer triunfo consecutivo, esta vez ante su visitante, el Stuttgart alemán, por 2-0.

Los goles del Inter de Milán los marcaron Petar Sučić (57', de penalti) y Lautaro Martínez (74').

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El Inter eleva su cuenta a 9 puntos y ocupa la undécima posición de la clasificación, mientras que el Stuttgart se queda con 7 puntos en el 17.º puesto.