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Nuevo tridente: Mourinho anuncia la alineación del Real Madrid para enfrentar a la Real Sociedad

Real Madrid
Primera División
Real Madrid vs Real Sociedad
Real Sociedad
España

bajo la dirección de Valverde

El Real Madrid anunció el once inicial para enfrentarse a la Real Sociedad en el partido aplazado de la primera jornada de la Liga española, en el estadio Santiago Bernabéu, feudo del conjunto blanco.

El Real Madrid llega al encuentro bajo la dirección del técnico José Mourinho con la moral alta tras su difícil victoria ante el Espanyol por 2-1 en el arranque de su camino, mientras que la Real Sociedad busca enderezar su rumbo después de su derrota inaugural frente al Real Betis.

El once inicial del Real Madrid contó con la presencia de 3 nuevos fichajes de una sola vez, en una clara señal del deseo de José Mourinho de inyectar sangre nueva desde el principio.

El técnico portugués apostó por el neerlandés Denzel Dumfries para comandar la banda derecha, y junto a él por el francés Ibrahima Konaté para reforzar el eje de la defensa, mientras que la mayor sorpresa llegó con la inclusión del portugués Bernardo Silva en el centro del campo para dirigir el juego, de modo que el trío disputa su primer partido oficial como titulares con la camiseta del conjunto blanco en el estadio Santiago Bernabéu.

El once del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Portería: Courtois. 

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Real Sociedad
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Espanyol
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Málaga
MAL

Defensa: Dumfries - Konaté - Huijsen - Carreras.

Centro del campo: Bernardo Silva - Valverde - Arda Güler - Bellingham.

Ataque: Vinicius - Mbappé.

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Suplentes: Lunin - Mestre - Camavinga - Trent - Cucurella - Espi - Brahim - Rüdiger - Yan Diomandé - Cestero - Mario Rivas - Alexis Seria.

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