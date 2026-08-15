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Nuevo rumbo en Al-Nassr: dos jugadores amenazados con alejarse del panorama local

B. Krepski
Iñigo Martínez
Al Nasr FC
1ª División
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Posible decisión en los pasillos del Real Madrid

Diversos informes de prensa han revelado una nueva orientación dentro de la dirección del Al-Nassr, que podría abrir la puerta a cambios importantes en la plantilla del equipo durante el próximo periodo, en medio del deseo del club por reforzar sus filas con elementos extranjeros capaces de marcar la diferencia.

Según lo mencionado por el periodista Ali Al-Anzi, cercano al Al-Nassr, existe una tendencia a trasladar al dúo formado por Iñigo Martínez y Bento a la lista de élite, como preludio a la realización de cambios en la lista de jugadores extranjeros durante el periodo actual.

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Este movimiento se enmarca dentro de un plan que busca reorganizar la plantilla del Al-Nassr, ya que la dirección se inclina por incorporar dos nuevos fichajes extranjeros en lugar del dúo Martínez y Bento, lo que otorgaría al equipo opciones adicionales en las posiciones que necesita reforzar.

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En caso de ejecutarse esta orientación, el Al-Nassr experimentará un cambio notable en su lista de extranjeros, especialmente porque los nuevos fichajes estarán obligados a aportar de inmediato al equipo, en medio de las grandes aspiraciones que el club se plantea durante la temporada actual y la lucha por los distintos títulos.

La imagen final queda supeditada a lo que arrojen los movimientos de la dirección del Al-Nassr durante el próximo periodo, en medio de la expectación de la afición por conocer la identidad de los nuevos jugadores y el futuro de Martínez y Bento, en un momento en que la dirección busca alcanzar la mejor combinación posible antes del cierre del mercado de fichajes.

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