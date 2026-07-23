Así lo informa Sky. Sin embargo, según esa información, se quedó en un intento: la semana pasada, el BVB habría presentado una oferta por El Mala en Colonia. Sus detalles principales: 26 millones de euros de cantidad fija y, además, ocho millones de euros en bonus fácilmente alcanzables, así como otros ocho millones de euros en bonus difíciles de alcanzar. El paquete total, por tanto, podría haber estado entre los 34 y los 42 millones de euros.

En el FC, sin embargo, la oferta del Dortmund solo causó irritación, según Sky, y el 14º clasificado de la pasada temporada de la Bundesliga la habría rechazado de inmediato. Nada sorprendente si se tiene en cuenta el pasado reciente en el caso El Mala.

El Colonia ya había dado luz verde a una oferta de alrededor de 50 millones de euros del Brentford FC por el jugador de 19 años, pero poco después fue el propio El Mala quien rechazó a los ingleses. Desde la postura del FC, en cualquier caso, la situación está clara desde entonces: para hacerse con el internacional alemán sub-21, los clubes interesados deberán pagar una cantidad de traspaso que se mueva al menos en el entorno de los 50 millones de euros ofrecidos por el Brentford.

¿Quiere el BVB a Said El Mala como sustituto de Adeyemi?

Mientras tanto, sigue abierto si El Mala pasará otra temporada en Colonia o si aún cambiará de club este verano. Sky asegura que el regateador estaría en principio abierto a un traspaso al BVB, aunque para ello el Dortmund tendría que mejorar claramente su oferta. Como es sabido, el subcampeón necesita en ataque un reemplazo para Karim Adeyemi, que puso rumbo al FC Barcelona, y El Mala sería bastante ideal para ello.





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Mientras tanto, seguir en el FC, donde tiene contrato hasta 2030, es al parecer un escenario absolutamente realista para El Mala. "Está aquí, es jugador del 1. FC Colonia y aprieta cada día. Ayer volvimos a hablar largo y tendido: se entrega en todo, sabe exactamente cuáles son los aspectos que quiere trabajar. Eso es lo que está haciendo ahora mismo y se ve que está presente en cada duelo y que también trabaja en defensa", subrayó el entrenador del Colonia, Rene Wagner, en Sky, dejando claro que su jugador estrella se identifica plenamente con los Machos Cabríos.

¿Seguirá Said El Mala un año más en el 1. FC Colonia?

El Mala no da "la impresión de que haya cualquier otra cosa rondándole por la cabeza. Y si luego llegara algo, uno puede sentarse y hablar", dijo Wagner, dejando abierto su futuro a corto plazo. Además del BVB, sobre todo clubes ingleses estarían interesados en el fichaje de El Mala, y recientemente el Liverpool FC y el Newcastle United fueron vinculados como pretendientes.

El FC fichó al joven en 2024 procedente del Viktoria Colonia, aunque inicialmente lo cedió durante un año más al club de la Tercera División. La pasada temporada fue, por tanto, la primera de El Mala en la Bundesliga, y con 13 goles y cinco asistencias en 34 partidos de liga fue una pieza clave en la permanencia del Colonia.