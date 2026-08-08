Según informa Bild, el recién ascendido a la primera división italiana FC Venecia ha desistido del fichaje de Füllkrug. El traspaso exigido por el West Ham era demasiado alto para el club del norte de Italia, con el que el delantero, según Bild, ya había llegado a un acuerdo. El informe no precisa cuánto pedían los ingleses.

La búsqueda de Füllkrug de un nuevo club, por tanto, probablemente continúe, ya que en el West Ham el alemán ya no tiene futuro. En la lista oficial de la plantilla del descendido a la Championship, la segunda división, Füllkrug no tiene asignado ningún dorsal, y el 11 que llevaba anteriormente ahora pertenece a Taty.

En el debut oficial del West Ham en la League Cup ante el Portsmouth (3-1) el sábado, Füllkrug no entró en la convocatoria y, según informaciones periodísticas, al jugador de 33 años actualmente ni siquiera se le permite entrenarse con el equipo. La postura del West Ham es clara: pese a tener contrato hasta 2028, Füllkrug debe salir antes de que termine el periodo de fichajes a comienzos de septiembre.

¿Vuelven a avivarse las especulaciones sobre Niclas Füllkrug y el Werder Bremen?

En 2024, el West Ham pagó nada menos que 27 millones de euros al Borussia Dortmund por Füllkrug. Sin embargo, el internacional alemán en 24 ocasiones no pudo cumplir las expectativas del club londinense, también por sus recurrentes problemas físicos. Como en Inglaterra no terminaban de salirle las cosas, a comienzos de año Füllkrug se marchó cedido al AC Milan. Entre otros objetivos, con el de recomendarse para entrar en la convocatoria del equipo de la DFB para el Mundial.

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El plan fracasó estrepitosamente: Füllkrug solo marcó una vez en 20 partidos con el Milan y el exseleccionador Julian Nagelsmann no lo incluyó en la convocatoria para la Copa del Mundo. Los rossoneri no ejecutaron la opción de compra, como era de esperar, y así Füllkrug regresó de momento al West Ham.

Queda por ver qué le depara ahora el futuro al goleador en espera. En los últimos meses había habido una y otra vez especulaciones sobre un posible regreso al Werder Bremen, pero entretanto el club del norte de Alemania ya ha fichado a Cedric Itten como nuevo delantero centro. En los medios italianos, últimamente también se ha relacionado a Füllkrug con la Fiorentina y la Lazio de Roma, otros dos clubes de la Serie A.