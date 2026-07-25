El Bayern de Múnich se prepara para iniciar negociaciones urgentes con su delantero inglés Harry Kane para renovar su contrato, que finaliza en junio de 2027, en un movimiento destinado a cerrar el paso al interés del Barcelona, que busca un sucesor para Robert Lewandowski.

La cadena británica "Sky Sports" informó de que las negociaciones arrancarán en cuanto Kane regrese de sus vacaciones de verano, ya que la dirección del club bávaro busca acelerar el proceso para evitar las ofertas de otros clubes y no comenzar la temporada con su delantero en el último año de su contrato.

El Barcelona se interesa por el fichaje

El Barcelona había incluido a Kane en su lista de alternativas tras complicarse el fichaje de Julián Álvarez, procedente del Atlético de Madrid, cuando la dirección del club catalán se interesó por la situación del capitán de la selección inglesa y buscó vías para financiar una posible operación que parecía más atractiva dada la proximidad del final de su contrato.

Sin embargo, los informes indican que Kane está tranquilo con su situación en Múnich, donde el jugador y su familia disfrutan de su vida en Alemania, mientras que el inglés sigue siendo el principal arma ofensiva del Bayern tras marcar 61 goles la temporada pasada.

Renovación por una o dos temporadas

El Bayern de Múnich pretende renovar el contrato de su delantero número 9 por una o dos temporadas más, en una operación cuya conclusión parece actualmente el resultado más probable, sobre todo porque Kane ha expresado en repetidas ocasiones su felicidad en Baviera, mientras que el club sigue considerándolo un pilar fundamental de su proyecto.

Kane se incorporó al Bayern de Múnich procedente del Tottenham en agosto de 2023 en una operación cuyo valor podría alcanzar cerca de 100 millones de libras esterlinas con las primas incluidas.