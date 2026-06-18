Nuevo revés para el Al-Hilal: Hernández podría marcharse a Europa

El lateral francés Theo Hernández, del Al-Hilal saudí, no descarta regresar a Europa pese a haber llegado al club este año.

Llegó procedente del Milan y se convirtió en pieza clave del técnico Simone Inzaghi, con quien ganó la Copa del Rey.

En un vídeo difundido en la red social «X», el jugador asegura desde la concentración de la selección francesa: «Fichar por el Al-Hilal no es el último paso de mi carrera; aún puedo volver a Europa».

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Y añadió: «Mi regreso a Europa sigue siendo una posibilidad, pero ahora mismo me siento a gusto y feliz en el Al-Hilal, ya que preferí la oferta del «Zaim» a la del Atlético de Madrid».

Y concluyó: «El Atlético de Madrid negoció conmigo el verano pasado, pero decidí jugar con el Al-Hilal y quiero conseguir más títulos».