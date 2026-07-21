Nuevo revés en el mercado de fichajes para el PSV: tras Adamo Nagalo, se frustra otro acuerdo

Un nuevo revés para el PSV: el acuerdo con el RC Lens por Armando Obispo se ha frustrado, informa el Eindhovens Dagblad. Antes, el club de Eindhoven ya había visto fracasar el fichaje de Adamo Nagalo.

A principios de semana, tras duras negociaciones, se alcanzó un acuerdo por 5,5 millones de euros.

Solo faltaban los detalles personales, pero las conversaciones fracasaron y el acuerdo verbal no se plasmó por escrito.

Obispo, como Nagalo, no llegó a someterse al reconocimiento médico. Por ahora se desconoce la causa exacta de la ruptura, y ninguno de los clubes se ha pronunciado.

Según el rotativo, el PSV mantiene sus planes de fichajes: busca un lateral izquierdo y un central para Peter Bosz.

Obispo, a diferencia de Nagalo, sigue en los planes deportivos de Bosz. En cambio, el jugador de Burkina Faso puede marcharse: el Konyaspor lo quiere, pero solo cedido.