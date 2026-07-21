Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1079590201.jpgPro Shots
Sydney Jordan

Traducido por

Nuevo revés en el mercado de fichajes para el PSV: también fracasa el acuerdo de 5,5 millones de euros

Fichajes
PSV Eindhoven
Eredivisie
A. Obispo

Un nuevo revés para el PSV: el acuerdo con el RC Lens por Armando Obispo se ha frustrado, informa el Eindhovens Dagblad. Antes, el club de Eindhoven ya había visto fracasar el fichaje de Adamo Nagalo.

A principios de semana, tras duras negociaciones, se alcanzó un acuerdo por 5,5 millones de euros.

Solo faltaban los detalles personales, pero las conversaciones fracasaron y el acuerdo verbal no se plasmó por escrito.

Obispo, como Nagalo, no llegó a someterse al reconocimiento médico. Por ahora se desconoce la causa exacta de la ruptura, pues ninguno de los clubes se ha pronunciado.

Según el rotativo, el PSV no modificará sus planes de fichajes: sigue buscando un lateral izquierdo y un central para Peter Bosz.

Amistosos
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Villarreal crest
Villarreal
VIL

Obispo, a diferencia de Nagalo, sigue en los planes deportivos de Bosz. En cambio, el jugador de Burkina Faso puede marcharse: el Konyaspor lo quiere, pero solo a préstamo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google