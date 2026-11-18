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Un tribunal británico se ha negado a sacar del apuro al inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli saudí, en su problema con la Eurocopa «Euro 2028».

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Toney compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Inglaterra, el pasado jueves 29 de octubre , acusado de agredir a un hombre llamado Saber da Silva en una discoteca de Londres, la capital británica, el pasado 6 de diciembre.

Aunque Ivan Toney negó haber agredido al hombre en la discoteca y defendió su inocencia ante la acusación que se le imputa, el juez Chris Hehir fijó una nueva fecha para el juicio, el 12 de junio de 2028, y dejó al delantero inglés en libertad bajo fianza sin condiciones.

Según el diario británico The Sun, el juez pidió disculpas por un aplazamiento tan largo y declaró: «Es una fecha muy lejana y lo lamento. Pero, como saben, los tribunales trabajan bajo una enorme presión».

Sin embargo, el problema no era solo el largo aplazamiento, sino también la nueva fecha del juicio, que coincidirá con la disputa de la Eurocopa «Euro 2028», que acogerá el Reino Unido entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028.

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Según la cadena británica BBC, Muzammil Hussain, abogado de Ivan Toney, asistió este miércoles a una vista en el Tribunal de la Corona de Southwark sin que el delantero inglés estuviera presente.

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Hussain solicitó al tribunal que aplazara la vista a agosto de 2028, dado que la Eurocopa se disputará en las mismas fechas que la sesión del juicio.

En este sentido, el abogado señaló: «Nos ha llamado la atención que es posible que se celebre un torneo de fútbol llamado Campeonato de Europa en 2028, entre el 9 de junio y el 9 de julio».

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Y añadió: «Les rogamos que aplacen el caso hasta entonces para celebrar el juicio, de modo que el acusado pueda jugar en caso de ser convocado para este torneo».

Además, prosiguió: «Mis conocimientos de fútbol son muy limitados, pero me han dicho que participó en la edición anterior, en 2024, y que formó parte de la convocatoria de la selección inglesa para el Mundial».

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No obstante, el juez Tony Baumgartner rechazó la petición, al considerar que se basaba en especulaciones, y afirmó: «No me parece que modificar la fecha fijada previamente redunde en beneficio de la justicia».

El juez aclaró que la solicitud podrá presentarse de nuevo en caso de que Ivan Toney sea convocado por la selección inglesa para la Eurocopa «Euro 2028».

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Ivan Toney sueña con disputar el torneo continental con su selección, sobre todo después de no haber logrado asegurarse un puesto de titular en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, en el que Inglaterra se colgó el bronce.

El gran golpe para el delantero del Al Ahli llegó durante el actual parón internacional, cuando el alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, lo dejó fuera de la lista que se enfrentó a Croacia y España en la quinta y la sexta jornada de la Liga de Naciones 2027.

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Cabe recordar que Ivan Toney solo ha disputado 10 partidos con la selección inglesa desde que fue convocado por primera vez por el exseleccionador inglés Gareth Southgate en marzo de 2023, con un único gol marcado y una asistencia.