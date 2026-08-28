El sorteo de la Liga Europa Conferencia, este viernes, deparó un cuadro equilibrado para el Trabzonspor en el torneo.

El conjunto turco llegó a la Liga Conferencia tras su fracaso en superar la ronda previa de la Liga Europa, ya que cayó ante el Ferencváros en la ida y en la vuelta.





Los partidos completos del Trabzonspor en la Liga Europa Conferencia quedaron de la siguiente manera:

Trabzonspor X Friburgo (en su estadio)

Estrella Roja X Trabzonspor (fuera)

Trabzonspor X Hearts (en su estadio)

Cracovia X Trabzonspor (fuera)

Trabzonspor X Jablonec (en su estadio)

CSKA Sofía X Trabzonspor (fuera)

Está previsto que la UEFA publique el calendario completo de partidos mañana sábado.



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