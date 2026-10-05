Nuevo presidente en el Al-Nassr saudí: numerosas crisis y asuntos pendientes le esperan

La llegada de Ahmed Al Sultan a la presidencia de la empresa de fútbol del club Al Nassr no fue un simple cambio de nombre dentro de la estructura administrativa, ya que el hombre comienza su nueva misión en un momento delicado, mientras se acumulan sobre la mesa del "Alami" expedientes que necesitan decisiones determinantes durante el próximo periodo.

Y entre cifras económicas que necesitan soluciones, el futuro de estrellas que espera resolución y un mercado de fichajes que no perdona, la experiencia del nuevo presidente estará ante una prueba de otro tipo.

Según el diario saudí "Al Riyadiah", Al Sultan asumió la presidencia del club Al Nassr en sustitución de Abdullah Al Majed, y está previsto que comience su trabajo rápidamente.

Su nombramiento llegó en coincidencia con los acelerados cambios estructurales que vive el sistema de la Liga Profesional Roshn, encontrándose ante la responsabilidad de dirigir el timón administrativo en una etapa de transición que exige lograr el equilibrio entre las aspiraciones deportivas y los compromisos económicos.

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Al Sultan no es ajeno al mundo de la gestión y la inversión, ya que posee una sólida trayectoria profesional en el sector del comercio minorista en el Reino, y ocupa el cargo de director ejecutivo y miembro del consejo de administración de la empresa Saif Gallery, además de su membresía en el consejo de administración de Al Arabia para el Oud y Cenomi Retail. También asumió la dirección de la empresa Al Saif Stores para el Desarrollo y la Inversión desde diciembre de 2024, después de haberse convertido en miembro de su consejo de administración en 2022.

El nuevo presidente del Al Nassr posee asimismo una destacada experiencia a través de su ocupación del cargo de anterior director ejecutivo de la empresa Thob Al Aseel durante el periodo comprendido entre 2018 y 2024, una etapa que reforzó su experiencia en la gestión, la financiación y la inversión. Posee además un máster en Administración de Empresas por la Universidad británica de Brunel y una licenciatura en Finanzas por la Universidad de Qassim.

Pero las experiencias administrativas se pondrán rápidamente ante una verdadera prueba dentro del Al Nassr, encabezándolas el expediente del portugués João Félix, cuyo futuro se ha convertido en uno de los expedientes que necesitan resolución, ya sea mediante los movimientos para renovar su contrato o la toma de la decisión que se ajuste a la visión deportiva y económica del club para la próxima etapa.

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El futuro de Félix no será el único expediente que espera a Al Sultan, ya que también destaca la necesidad de conseguir nuevos contratos de patrocinio que eleven los recursos del club, trabajar en el tratamiento de la crisis económica, además de gestionar el expediente de las operaciones y los fichajes que el equipo necesita para reforzar su capacidad de competir, expedientes que exigen decisiones meditadas sin pasar por alto las grandes aspiraciones de la afición del "Alami".

Y entre su experiencia en la gestión, las finanzas y la inversión, y la magnitud de los expedientes que le esperan dentro del Al Nassr, comienza la misión de Ahmed Al Sultan en medio de un alto techo de expectativas, pues su éxito no se medirá solo por su capacidad de gestionar la empresa de fútbol, sino por las soluciones que aporte a los expedientes pendientes, y por cómo convertirá esas experiencias en pasos tangibles que devuelvan la estabilidad y respalden el proyecto del Al Nassr en la próxima etapa.