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Joao CanceloGetty Images

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Nuevo paso de Cancelo antes del acuerdo entre el Barcelona y el Al-Hilal

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El portugués Joao Cancelo, lateral del Al-Hilal saudí, sigue esperando la confirmación de su regreso al Barcelona, por lo que aún no se ha incorporado a la concentración del conjunto árabe.

Cancelo pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Barça, teniendo en cuenta que su contrato con el Al-Hilal se extiende hasta el verano de 2027.

Cancelo dispuso de unos días de vacaciones tras su participación en el Mundial 2026, donde se despidió con la selección portuguesa en los octavos de final a manos de España.

El diario "Sport" señaló que Cancelo continúa entrenando de forma individual en Portugal para mantener su puesta a punto física.

Cancelo afrontaría, en caso de completarse la operación, su tercera etapa con la camiseta del Barcelona, aunque se consideraría una prolongación de su segunda etapa, después de haber jugado bajo las órdenes del técnico Hansi Flick durante la segunda mitad de la temporada pasada. 

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El jugador ya había vestido la camiseta del club catalán anteriormente, en calidad de cedido por el Manchester City en la temporada 2023-2024.

Cancelo publicó una fotografía en su cuenta de "Instagram" mientras entrenaba en unas instalaciones deportivas de la región del Algarve, al sur de Portugal.

El jugador entrena junto a preparadores físicos personales, entre ellos Julerson Diaz, con el objetivo de alcanzar la mejor puesta a punto posible antes de su probable regreso al trabajo bajo las órdenes de Flick, y garantizar un rendimiento destacado desde el primer momento.

Cancelo está cerca de regresar al Barça, mientras las negociaciones entre ambas partes avanzan a un ritmo acelerado. 

Los informes apuntan a que el valor de la operación podría alcanzar los 10 millones de euros, después de que el Al-Hilal rebajara sus exigencias económicas iniciales. 

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