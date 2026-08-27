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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport
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Nuevo movimiento de Álvarez para cumplir el sueño del Barcelona, y Simeone responde de forma contundente

Fichajes
Primera División
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Julián Álvarez
D. Simeone
España
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Se ausentó de los entrenamientos por segundo día consecutivo

El argentino Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, ha recurrido a una nueva opción para intentar convencer a su club de que acepte venderlo al Barcelona durante el presente verano.

Por segundo día consecutivo, Julián Álvarez no se entrenó con sus compañeros este jueves en el campo de entrenamiento de Cerro del Espino, en Majadahonda.

El club anunció de nuevo que la ausencia del argentino se debe a una "enfermedad", si bien la situación del delantero empeora a falta de tan solo cuatro días para el cierre del mercado de fichajes.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Mientras que el Atlético de Madrid emitió un comunicado en su página web en el que reafirma su postura de que no negociará con el Barcelona el traspaso de Julián Álvarez, el diario "Mundo Deportivo" reveló los detalles de los últimos movimientos del delantero argentino en su intento por cumplir su sueño de vestir los colores del Barça.

El diario señaló que Julián Álvarez contactó con los capitanes de su equipo, Koke, Jan Oblak y Giménez, para que le ayudaran a resolver su problema con el Atlético de Madrid, de modo que el Barcelona pueda negociar su traspaso.

 Sin embargo, el entrenador del Atlético, Diego Simeone, comunicó a los jugadores que no pueden hacer nada, que la decisión concierne únicamente al club y que no pueden ayudarle.

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