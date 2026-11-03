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1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin
Traducido por

¿Nuevo intento en verano? Un club de la Premier League, al parecer, no se rinde con Said El Mala

Bundesliga
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Fichajes
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Brighton

El traspaso de Said El Mala a la Premier League se frustró por muy poco el pasado verano. ¿Habrá ahora un nuevo intento?

Según informa Sky, el Brighton & Hove Albion no ha renunciado ni mucho menos a fichar al futbolista de 20 años y sigue interesado en su traspaso.

Las Gaviotas ya quisieron fichar a El Mala antes de la temporada en curso. El plan contemplaba una doble incorporación que también incluía el fichaje de su hermano mayor, Malek El Mala, pero la operación nunca llegó a concretarse.

Ahora, el club de la Premier League podría intentarlo de nuevo. Según informaciones de Sky, no está previsto ningún movimiento en invierno, pero la situación podría cambiar el próximo verano.

El Brighton sigue de cerca la evolución de los dos hermanos y envía regularmente ojeadores a Colonia para mantenerse al tanto de sus progresos.

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El Mala figuraba el pasado verano en la lista de deseos de numerosos clubes. Además de las Gaviotas, el Brentford FC, el RB Leipzig y, especialmente, el BVB mostraron interés en ficharlo. El 1. FC Colonia, por su parte, se mostró firme en las negociaciones y exigió un traspaso de al menos 50 millones de euros.

Finalmente, el traspaso no se concretó por varios motivos y El Mala renovó su contrato en Colonia. Su nuevo contrato con el club vence el 30 de junio de 2031 y, según se informa, no incluye cláusula de rescisión. Por tanto, el Colonia puede negociar libremente y sin presión alguna la cantidad por el traspaso del futbolista de 20 años.

1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images

¿Cuántos goles ha marcado Said El Mala esta temporada?

A diferencia del año pasado, El Mala es un titular indiscutible en el Colonia esta temporada. En nueve partidos entre todas las competiciones, el atacante suma ya cuatro goles y una asistencia.

Además, en octubre por fin debutó con la selección alemana. El seleccionador Jürgen Klopp le dio sus primeros minutos con la camiseta de Alemania en el partido de la Liga de Naciones contra Serbia.

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