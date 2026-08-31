El Concejo Municipal de la localidad de Yomra decidió dar el nombre del egipcio Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor, a una de las calles de Turquía.

La casa de Mohamed Salah, recién incorporado a las filas del Trabzonspor, estará en la calle Selvi del barrio de Kaşüstü, perteneciente a la localidad de Yomra.

El sitio Haberler señaló que las obras de renovación continúan en la casa en la que residirá Salah, y se espera que la estrella egipcia se mude a ella en breve.

A propuesta de Mustafa Bıyık, alcalde de Yomra, está previsto cambiar el nombre de la calle en la que se ubica la casa de Salah por el de "calle Mohamed Salah".