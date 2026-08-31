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Nuevo homenaje: el nombre de Salah bautiza una calle de Turquía

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M. Salah
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Egipto

El Concejo Municipal de la localidad de Yomra decidió dar el nombre del egipcio Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor, a una de las calles de Turquía.

La casa de Mohamed Salah, recién incorporado a las filas del Trabzonspor, estará en la calle Selvi del barrio de Kaşüstü, perteneciente a la localidad de Yomra.

El sitio Haberler señaló que las obras de renovación continúan en la casa en la que residirá Salah, y se espera que la estrella egipcia se mude a ella en breve.

A propuesta de Mustafa Bıyık, alcalde de Yomra, está previsto cambiar el nombre de la calle en la que se ubica la casa de Salah por el de "calle Mohamed Salah".

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El alcalde de Yomra dijo, a través de su cuenta en la red social X, que se sienten enormemente felices de que Mohamed Salah vaya a vivir en la localidad.

Y añadió: "Salah es uno de los fichajes más importantes, no solo en la historia del Trabzonspor, sino también en la historia del fútbol turco. Sentimos un gran orgullo y una gran alegría de que una estrella de este calibre entre las figuras del fútbol mundial vaya a vivir en Yomra".

Y apuntó: "La residencia de Salah en Yomra aportará también una gran contribución al valor comercial y a la marca distintiva de nuestra localidad. La presencia de un futbolista de talla mundial de este nivel y fama en Yomra representa algo especial para nosotros, y por ello queremos dar el nombre de Salah a la calle en la que vivirá dentro de nuestra localidad, y convertir este periodo en una parte eterna de la historia de Yomra".

Se espera que el Concejo Municipal adopte esta semana la decisión relativa al cambio del nombre de la calle por el de calle Mohamed Salah, y también se prevé que los trámites del cambio de nombre se completen tras la emisión de la decisión. 

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