El Barcelona sufrió un duro golpe durante el encuentro ante el Valencia en el estadio de Mestalla, pese a su ventaja de dos goles a cero gracias a Lamine Yamal y Fermín López, después de que Eric García se viera obligado a abandonar el terreno de juego antes de la media hora, tras recibir un fuerte golpe involuntario a la altura de la nariz.

García se lesionó después de un choque con Rodri, y el central del Barcelona no pudo continuar el partido, por lo que el cuerpo técnico decidió sustituirlo por Jules Koundé tras la pausa de hidratación, en un revés para el equipo durante un encuentro cuyo control impuso desde el inicio.

Las primeras imágenes mostraron que la lesión no parece grave, aunque el defensa español podría haber sufrido una desviación del tabique nasal, mientras abandonó el terreno de juego por su propio pie acompañado del doctor Bruna, quien explicó la naturaleza de la lesión al resto de los jugadores del Barcelona.

La lesión trae a la memoria los problemas anteriores de García con las lesiones de nariz, después de sufrir una fractura la temporada pasada y verse obligado a disputar varios partidos con una máscara para proteger su nariz.

El defensa del Barcelona se había lesionado durante el encuentro ante el Club Brujas en la Liga de Campeones de Europa a principios de noviembre de la temporada pasada, y llevó una máscara protectora durante varias semanas, antes de recuperarse y volver a jugar con normalidad.