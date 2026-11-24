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La Federación Marroquí de Fútbol se prepara para librar una nueva batalla legal en el caso de la final de la Copa África 2025, después de anunciar su intención de recurrir ante el Tribunal Federal suizo contra la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo que devolvió el título a Senegal. Se trata del último intento de Marruecos para impugnar el fallo.

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Aunque la federación marroquí insiste en seguir adelante con las acciones legales, acudir al Tribunal Federal suizo no le dará una oportunidad directa de recuperar el título, ya que las competencias de este tribunal se limitan a revisar los aspectos jurídicos de la decisión dictada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, sin intervenir para determinar de nuevo el ganador del torneo, según informó la cadena francesa «RMC Sport».

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió este martes su decisión de anular el fallo del Jurado de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que había declarado a Marruecos vencedor de la final del torneo tras considerar que Senegal se había retirado. De este modo, el TAS resolvió devolver el título a Senegal después de casi ocho meses de polémica jurídica sobre el resultado de la final.

La final de la Copa África 2025 vivió momentos de gran tensión, después de que los jugadores de Senegal abandonaran el terreno de juego en protesta por la decisión del árbitro de señalar un penalti a favor de Marruecos. Sadio Mané intervino entonces para convencer a sus compañeros de que regresaran y completaran el partido, en el que Brahim Díaz falló el penalti a lo Panenka, y Senegal acabó llevándose el encuentro por 1-0 en la prórroga.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo basó su decisión en que el árbitro tiene plena potestad discrecional para reanudar el partido o suspenderlo definitivamente. El tribunal explicó que la decisión de continuar el juego se tomó después de que ambas selecciones volvieran al terreno de juego y mostraran su voluntad de reanudar el encuentro, lo que, a su juicio, cumplía las condiciones para completar el partido.

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La decisión provocó una fuerte reacción en Marruecos, donde la Federación Marroquí de Fútbol anunció su rechazo a lo resuelto por el Tribunal de Arbitraje Deportivo y confirmó en un comunicado oficial su intención de continuar por la vía legal y presentar un recurso ante el Tribunal Federal suizo, la última instancia de la que dispone para impugnar el fallo.

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El Tribunal Federal suizo funciona de forma similar al Tribunal de Casación de Francia: no tiene competencia para volver a examinar los detalles del caso ni para decidir de nuevo quién es el campeón del torneo, pero sí puede revisar la validez jurídica de la decisión y, si detecta irregularidades que justifiquen su intervención, anular el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Si el Tribunal Federal suizo decidiera anular el fallo, no proclamaría a Marruecos campeón de la Copa África 2025, sino que devolvería el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo para que lo examinara de nuevo. Eso supondría abrir un nuevo procedimiento judicial que podría prolongarse varios meses antes de llegar a una decisión definitiva.

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Así pues, el Tribunal Federal suizo solo tendrá dos opciones. La primera, desestimar el recurso y confirmar la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, con lo que Senegal seguiría siendo considerado campeón de África. La segunda, anular la decisión y devolver el caso al tribunal deportivo para que revise de nuevo el expediente, sin que tenga potestad para otorgar directamente el título a la selección marroquí.

Por tanto, las esperanzas de Marruecos de recuperar el título de la Copa África dependen de su capacidad para demostrar la existencia de un defecto jurídico que obligue a anular la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Pero, incluso si lo consigue, eso no bastará para que el título acabe en manos de Marruecos, ya que el caso volvería a la fase de revisión jurídica a la espera de una nueva decisión del tribunal deportivo.