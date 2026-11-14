Nuevo golpe para la selección española antes del duelo ante Inglaterra

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La selección española recibió un nuevo golpe antes de su esperado duelo ante Inglaterra, después de que Álex Grimaldo abandonara la concentración del equipo en la ciudad de Las Rozas por una fiebre, quedando así fuera de los planes del seleccionador Luis de la Fuente para el próximo partido.

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La Real Federación Española de Fútbol anunció la exclusión del lateral izquierdo de la lista y su regreso a casa para descansar y recuperarse de la gripe, después de no poder continuar con los entrenamientos junto a sus compañeros.

La Federación Española aclaró que Grimaldo abandonó la concentración el sábado, tras aparecer los síntomas de la enfermedad durante su estancia con la selección, por lo que el cuerpo técnico decidió no mantenerlo dentro del grupo atendiendo a su estado de salud.

Esta decisión llega antes del enfrentamiento ante Inglaterra, dejando a De la Fuente sin una de sus opciones en la posición de lateral izquierdo y obligándole a confiar en los elementos ya presentes en la lista.

El jugador del Bayer Leverkusen no pudo completar la última sesión de entrenamiento, después de que el técnico Luis de la Fuente le pidiera detener el trabajo debido a su estado de salud.

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El jugador fue sometido posteriormente a una evaluación por parte del cuerpo médico de la selección, que siguió su estado antes de tomar la decisión final de que abandonara la concentración y regresara a casa para completar el descanso y la recuperación lejos de los entrenamientos grupales.

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En cuanto a la suplencia de su ausencia, De la Fuente no recurrirá a convocar a un nuevo jugador, ya que la selección continuará sus preparativos con la lista actual.

Los datos apuntan a que Marc Cucurella se ha convertido en el principal candidato para ocupar la posición de lateral izquierdo en el once titular ante Inglaterra, ante la ausencia de Grimaldo y la no convocatoria de un nuevo sustituto.