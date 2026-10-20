Nuevo golpe para Flick antes del duelo ante el París: las dudas sobre la participación de Rodri amenazan el dominio del Barcelona en el centro del campo

Hans Flick, entrenador del Barcelona, recibió un posible golpe antes del esperado duelo frente al Paris Saint-Germain, después de que surgieran dudas sobre la capacidad de Rodri para ser titular, ante la fatiga muscular que sufre el centrocampista y que podría llevar al cuerpo técnico a darle descanso para evitar que su estado empeore.

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Paris Saint-Germain esta noche del martes en el estadio Parque de los Príncipes, en el partido estrella de la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El periodista español Juan Jesús reveló que Rodri no se encontraba en su mejor momento durante los entrenamientos, y que terminó la sesión aquejado de fatiga muscular, aclarando que no se trata de un esguince ni de una lesión grave, pero que podría llevar a Flick a dejarlo fuera del once inicial como medida de precaución.

Por su parte, el periodista Alfredo Martínez señaló que todos los indicios apuntan a que Rodri será reservado ante el Paris Saint-Germain, en una novedad que podría trastocar los planes del Barcelona antes de un examen europeo de gran dificultad.

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El peligro de la posible ausencia radica en el papel determinante que desempeña Rodri en el centro del campo, tanto a la hora de organizar la posesión como de controlar el ritmo de juego y reducir el peligro del rival.

Y ante un equipo que posee grandes capacidades ofensivas como el Paris Saint-Germain, el Barcelona podría encontrarse frente a un desafío adicional para mantener su equilibrio y controlar la zona de operaciones.

Los problemas de Flick no se detienen en Rodri, ya que se confirmó la ausencia de Eric García y Jules Koundé, lo que coloca al entrenador alemán ante opciones limitadas para afrontar el encuentro y aumenta la dificultad de mantener el equilibrio entre las líneas defensiva y del centro del campo.