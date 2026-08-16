El futuro del argentino Julián Álvarez ha experimentado un nuevo giro que podría reorganizar las cartas de la operación durante los últimos días del mercado de fichajes, después de que el delantero del Atlético de Madrid rechazara marcharse al Arsenal, pese a la intervención personal del entrenador Mikel Arteta en un intento de convencerlo para incorporarse al conjunto inglés, según reveló Basel Tabal, corresponsal de la cadena "beIN Sports" en Barcelona.

Según Tabal, el Atlético de Madrid no se opone a la salida de Álvarez al Arsenal, en un momento en el que el jugador insiste en rechazar esa opción, lo que coloca al club madrileño en una situación delicada, sobre todo porque el delantero argentino sigue aferrado a su deseo de fichar por el Barcelona, que representa su destino preferido.

Estos acontecimientos se producen como continuación de una crisis en aumento entre Álvarez y el Atlético, que comenzó después de que el jugador manifestara, durante su participación con la selección de Argentina en el Mundial, su deseo de abandonar el club para cumplir lo que describió como su "sueño", en unas declaraciones que fueron interpretadas ampliamente como un deseo de fichar por el Barcelona.

Álvarez había explicado que habló con los responsables del Atlético y con las personas implicadas en su futuro, y que considera que la salida es la mejor opción para todos, lo que abrió la puerta a una amplia carrera por sus servicios, ante el interés del Barcelona, el Arsenal y otros clubes por incorporarlo.

Sin embargo, la crisis no se detuvo en el deseo del jugador de marcharse, ya que el Atlético se mantiene firme en su postura de negarse a facilitar su traspaso al Barcelona, especialmente porque el club no quiere reforzar a un rival directo en LaLiga.

En cambio, la idea del traspaso de Álvarez al Arsenal parece más aceptable por parte de la directiva del club madrileño, lo que explica el intento de Arteta de convencer personalmente al jugador del proyecto inglés.

Informes recientes apuntan a que el Arsenal sigue interesado con fuerza en Álvarez, pese a saber que el jugador prefiere fichar por el Barcelona, mientras que el club inglés ha intentado aprovechar las complicaciones de la relación entre el delantero y el Atlético para cerrar la operación a su favor.

La sensibilidad de la situación aumenta para el Atlético con el regreso de Álvarez a los entrenamientos, ya que el diario "As" informó de que el club espera del jugador una disculpa y que se concentre en el trabajo con el equipo, subrayando que la directiva no tiene intención de abrir negociaciones sobre su salida al Barcelona, pese a que continúan las especulaciones sobre su futuro.

Por su parte, el Barcelona se encuentra ante una ecuación sumamente compleja, ya que el club catalán sitúa a Álvarez entre sus objetivos ofensivos y el jugador prefiere vestir su camiseta, pero cerrar la operación requiere primero superar la postura del Atlético, además de los aspectos económicos que hacen que la operación resulte pesada para las arcas del club.