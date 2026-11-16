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La selección de Arabia Saudí ha sufrido un revés antes de su esperado duelo ante Uzbekistán, después de que se confirmara la ausencia de Sultan Mandash, jugador del Al Hilal, en el último entrenamiento de este lunes por una lesión en los isquiotibiales que sufrió durante la sesión que el combinado saudí completó ayer. La lesión deja al futbolista fuera de los planes del cuerpo técnico por el momento y le obliga a someterse a un programa de tratamiento y recuperación en los próximos días.

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Según el diario «Asharq Al-Awsat», las pruebas médicas a las que se sometió Mandash revelaron una lesión muscular que obliga a actuar con cautela. El jugador sintió molestias en los isquiotibiales durante el entrenamiento del domingo y el examen médico confirmó después la naturaleza de la lesión, lo que llevó al cuerpo técnico a apartarlo de la última sesión para evitar que su estado empeorara.

El internacional saudí no pudo participar en el entrenamiento final de este lunes, ya que el cuerpo técnico y los servicios médicos prefirieron no arriesgar con él, dado que necesita un periodo de tratamiento y recuperación antes de volver a trabajar con el grupo. Todavía no se conoce el tiempo que necesitará el jugador para recuperarse por completo, ya que dependerá de la evolución de su estado y de su respuesta al tratamiento.

La lesión de Mandash llega en un momento en el que la selección de Arabia Saudí busca aprovechar el actual parón internacional para seguir preparando a los jugadores y comprobar su nivel técnico y físico, sobre todo porque la concentración en Doha, la capital catarí, supone una oportunidad para que el cuerpo técnico pruebe varias opciones y evalúe el nivel de los futbolistas disponibles antes de los próximos compromisos.

Arabia Saudí ya ha completado su preparación para el partido ante Uzbekistán , previsto para el martes en el estadio Khalifa bin Hamad, del Al Sadd, dentro del programa preparatorio de noviembre. El seleccionador, Georgios Donis, quiere aprovechar el encuentro para poner en práctica sus ideas y dar a los jugadores la oportunidad de demostrar sus cualidades durante la actual concentración.

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La selección de Arabia Saudí realizó su último entrenamiento en el campo de Al Ersal bajo las órdenes de Donis, que se centró en preparar al grupo disponible para el partido. La sesión comenzó con una serie de ejercicios de calentamiento para elevar la puesta a punto física, antes de pasar a trabajos variados que incluyeron la ejecución de varias jugadas tácticas que el cuerpo técnico trata de consolidar entre los jugadores.

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El entrenamiento prestó especial atención a la organización y a los movimientos sobre el terreno de juego, con la puesta en práctica de algunas de las ideas que Donis pretende aplicar ante Uzbekistán. Los jugadores cerraron la sesión con un trabajo específico de balón parado, para completar la preparación de todos los detalles que puedan influir en el desarrollo del partido.

Más allá del resultado, el duelo ante Uzbekistán tiene importancia táctica para el cuerpo técnico saudí, ya que supone una nueva prueba para comprobar hasta qué punto los jugadores han asimilado las instrucciones y si son capaces de cumplir las funciones que se les exigen en el campo. Además, ofrece a Donis la oportunidad de revisar algunas opciones y determinar qué futbolistas están en mejor forma, sobre todo ante la baja de Mandash por lesión.

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La ausencia del jugador supone un reto añadido para el cuerpo técnico, que tendrá que gestionar la merma en el grupo disponible y elegir al sustituto adecuado en función de las necesidades del partido y de las características del rival. Mientras tanto, la prioridad es no precipitar el regreso de Mandash a los entrenamientos antes de que se recupere por completo, para evitar que la lesión se agrave y se convierta en un problema que lo aparte durante más tiempo.

Está previsto que Sultan Mandash siga en los próximos días el programa de tratamiento y recuperación que establezcan los servicios médicos, con la esperanza de recuperar la forma y volver a jugar con su equipo una vez superada la lesión. Por su parte, Arabia Saudí aspira a sacar el máximo provecho del duelo ante Uzbekistán y a seguir trabajando en la cohesión del grupo durante la actual concentración.

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La selección de Arabia Saudí disputó un amistoso el pasado viernes, dentro de la concentración de noviembre, en el que se impuso a Corea del Sur (3-2).