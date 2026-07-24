Las últimas horas han sido testigo de un nuevo giro en relación con la crisis financiera que atraviesa el club Al-Nassr durante el actual periodo de fichajes de verano.

Diversos informes periodísticos habían revelado una enorme crisis financiera que sufre el club Al-Nassr, que lo somete a fuertes restricciones económicas antes de cerrar cualquier operación, lo que le ha impedido incorporar a ningún jugador hasta el momento.

El diario saudí Arriyadiyah señaló este viernes que el club Al-Nassr ha obtenido el certificado de solvencia financiera que le permite cerrar nuevos fichajes durante el actual periodo de traspasos de verano.

Sin embargo, las restricciones financieras impuestas al club Al-Nassr siguen vigentes hasta el momento, según reveló el diario, y el club espera que sean levantadas en las próximas horas, con el fin de cerrar nuevos fichajes.

El diario explicó que el certificado de solvencia financiera brinda al Al-Nassr la oportunidad de cerrar los expedientes de nuevas incorporaciones y renovar los contratos de algunos jugadores, siempre que obtenga la aprobación final del comité de control financiero, dependiente de la Liga Profesional Saudí.

La afición del Al-Nassr aguarda el anuncio del primer fichaje del club durante el actual periodo de traspasos de verano, que corresponde al centrocampista portugués Samu Costa, quien llegará procedente del Real Mallorca a cambio de 9 millones de euros.

El Al-Nassr desea reforzar sus filas con más jugadores, con el objetivo de mantener su título en la Liga Roshn Saudí, conquistar la Liga de Campeones de Asia de la élite por primera vez en su historia, además de competir por el título de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.