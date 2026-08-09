Romelu Lukaku y Fenerbahçe han alcanzado un acuerdo personal, según informan los periodistas especializados en fichajes Fabrizio Romano y Matteo Moretto. Los turcos ya habían presentado anteriormente una oferta por el delantero del Feyenoord Ayase Ueda, pero no está claro qué supondría la posible llegada del belga para el japonés.

Fenerbahçe ha presentado una oferta de unos seis millones de euros al Nápoles. El club italiano, según se informa, ha rechazado esa propuesta y ya ha hecho una contraoferta.

El Nápoles pide alrededor de doce millones de euros por el goleador belga. Según Romano, Fenerbahçe también ha enviado ya una nueva propuesta a Nápoles.

Un acuerdo total parece, por tanto, cada vez más cercano. Lukaku y Fenerbahçe ya tienen un acuerdo personal, por lo que solo falta que ambos clubes lleguen a un entendimiento.

Además, Fenerbahçe también ha presentado una oferta por Ueda, según informó Voetbal International el domingo por la mañana. Según se informa, el Feyenoord pide cerca de 25 millones de euros por el delantero japonés.

El director técnico Dévy Rigaux está dispuesto a sentarse a negociar con los turcos para cerrar un acuerdo, siempre que el propio Ueda también esté abierto a un traspaso a la Süper Lig.

Qué significaría una eventual llegada de Lukaku para el interés de Fenerbahçe en Ueda sigue sin estar claro. En cualquier caso, con el belga, el gran club turco añadiría a su plantilla a un delantero experimentado y con capacidad para aguantar el balón.