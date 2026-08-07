Manchester City está cerca de cerrar el fichaje del marroquí Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille francés, después de que las negociaciones entre ambos clubes hayan entrado en su fase final, en medio de un optimismo creciente por alcanzar el acuerdo en los próximos días.

Según la cadena francesa "Foot Mercato", Manchester City ha intensificado sus movimientos en los últimos días para cerrar la operación, después de haber situado a Bouaddi entre sus principales objetivos para reforzar el centro del campo del equipo, ante la firme convicción dentro del club inglés en el potencial que posee el joven jugador.

Los datos indican que las negociaciones entre Manchester City y el Lille han avanzado considerablemente, después de que se intensificaran los contactos entre ambas partes para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el traspaso de Bouaddi al Etihad Stadium.

El club inglés se encuentra muy cerca de cerrar la operación, en medio de un clima de optimismo dentro de su directiva sobre la posibilidad de cerrar el expediente durante el próximo periodo, mientras que las negociaciones se centran actualmente en los últimos detalles antes del anuncio oficial del acuerdo.

El interés de Manchester City por Bouaddi llega después de que el jugador se impusiera, pese a tener solo 18 años, como uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo, lo que lo ha convertido en el foco de atención de varios grandes clubes del continente.

Dentro de Manchester City se considera a Bouaddi como uno de los proyectos importantes para el futuro, especialmente ante la inminente salida del español Rodri, quien se perfila con fuerza para abandonar el club inglés y regresar a la Liga española.

Lee también:

Tras la disputa del Clásico: Manchester City venderá a Rodri en un solo caso

El Lille era consciente desde hacía tiempo de la dificultad de retener a su joven talento ante el gran interés que despierta en los grandes clubes de Europa, pero Manchester City logró adelantarse a sus rivales y convertir su interés en negociaciones avanzadas.

De no producirse ninguna sorpresa, se espera que la operación se cierre pronto, después de que ambas partes hayan iniciado conversaciones sobre los detalles finales del acuerdo.

Los informes indican que el valor de la operación podría alcanzar los 100 millones de euros, lo que otorgaría al Lille importantes recursos económicos para reorganizar su plantilla y compensar la salida de uno de sus talentos más destacados.