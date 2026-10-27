Nuevo giro en el conflicto entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo en Portugal

Cristiano Ronaldo está un paso más cerca de regresar a la selección de Portugal en noviembre. El cuerpo técnico ha incluido al capitán en la preselección para los dos próximos partidos de la UEFA Nations League. Así, vuelve a formar parte del grupo después de abandonar impulsivamente la concentración de la selección en septiembre.

Un portavoz de la Federación Portuguesa de Fútbol confirmó a la agencia de noticias AFP que Ronaldo figura en la preselección. Esto abre la puerta a su regreso tras el conflicto con el seleccionador Jorge Jesus. Se espera que la lista definitiva se anuncie el 6 de noviembre.

Portugal jugará contra Dinamarca el 14 de noviembre en Braga y viajará tres días después a Gales para disputar el último partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

La semana pasada, la Federación Portuguesa de Fútbol impuso a Ronaldo una suspensión de 30 días por haber abandonado la concentración el 30 de septiembre. La sanción se aplicó con carácter retroactivo desde el día del incidente, por lo que podrá volver a jugar en la próxima ventana de partidos internacionales.

Ronaldo, de 41 años, publicó el 7 de octubre un extenso comunicado en el que pidió disculpas a los aficionados portugueses y a sus compañeros por su comportamiento. También anunció que su colaboración con el seleccionador Jorge Jesus había terminado.

El conflicto se originó por un desacuerdo sobre el papel de Ronaldo en el partido contra Noruega, que Portugal ganó 2-1. El jugador reprochó al seleccionador que no hubiera cumplido su promesa de mantenerlo en el banquillo. Además, Ronaldo afirmó que el técnico no había respetado lo acordado sobre cómo abordarían el conflicto durante una rueda de prensa previa al duelo contra Dinamarca, que Portugal ganó 4-2.

Después de esa rueda de prensa, Ronaldo abandonó la concentración de la selección en Copenhague. Su marcha provocó una gran polémica sobre su futuro como internacional.

Su ausencia apenas afectó a los resultados. Portugal ganó sus cuatro primeros partidos de la UEFA Nations League, los tres últimos sin su capitán, y se aseguró así una plaza en los cuartos de final, previstos para marzo de 2027.

Ronaldo cumplirá 42 años en febrero y podría jugar en esa siguiente fase, siempre que el seleccionador lo incluya en la lista definitiva. Él mismo ya ha dejado entrever que esta podría ser la última temporada de su carrera futbolística.