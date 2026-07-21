Nuevo giro en el caso de Dusan Tadic: el NEC ve cómo su fichaje soñado se esfuma a última hora

Dusan Tadic no regresará a la Eredivisie: según Voetbal International, el serbio de 37 años jugará en el Al-Nasr de los Emiratos Árabes Unidos. Aunque el NEC estaba cerca de ficharlo, el traspaso a Nimega se canceló.

Aunque el NEC llegó a tener opciones de ficharlo, finalmente no se concretó el acuerdo.

Finalmente, el fichaje se canceló: medios locales aseguran que el delantero serbio prefirió seguir su carrera en los Emiratos Árabes Unidos.

Firmará un contrato de un año con el Al Nasr, tricampeón local que terminó sexto en la UAE Pro League. Allí se reencontrará con su compatriota y entrenador Milos Milojevic.

El director técnico, Carlos Aalbers, había dicho a VI que el fichaje era muy caro para el NEC. «Hay muchos clubes interesados en Dusan. Ahora no es viable, pero podría cambiar más adelante; no lo pienso a diario».

El FC Twente también lo siguió, pero el salario pedido superaba su presupuesto. Según el analista Aron Kattenpoel, Tadic cobraba unos cinco millones de euros al año en el Al-Wahda, cifra fuera del alcance de los clubes holandeses.

Broma de Van Schaik

El lunes, en el Faberplein de Nimega, durante el sorteo de la previa de la Champions, el director general, Wilco van Schaik, bromeó: «¿Dusan? ¿Dusan?». Luego presentó a Emre Mor.







