Nuevo giro en el caso de dopaje de Mykhaylo Mudryk, fichaje millonario del Chelsea

Según Ben Jacobs, Mykhaylo Mudryk recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). El ucraniano fue suspendido cuatro años tras dar positivo en meldonium y planea impugnar la sanción.

En diciembre de 2024, el delantero del Chelsea fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por meldonium, un dopante que aumenta el oxígeno en la sangre.

Desde entonces no puede jugar ni entrenar con el Chelsea, al que llegó en 2023. En junio de 2025 fue acusado formalmente y, según Jacobs, la FA le impondrá cuatro años de suspensión.

El veloz delantero declaró en su momento que «nunca había consumido conscientemente sustancias prohibidas ni infringido las normas» y que, además, «colaboraba estrechamente con su equipo para investigar cómo había podido suceder esto».

A finales de febrero presentó un recurso contra la federación inglesa y, según Jacobs, las partes intercambian documentos; aún no hay fecha para la audiencia.

Su exequipo, el Shakhtar Donetsk, también aguarda una resolución, pues la suspensión le supone una importante pérdida económica, según declaró su director ejecutivo, Serhii Palkin, a ESPN. El Chelsea pagó 70 millones de euros por Mudryk, más bonificaciones adicionales.

«El contrato de Mudryk incluye 30 millones de euros en bonificaciones», explica Palkin. «Si no juega y el Chelsea no consigue resultados, perderemos esa cantidad, con graves consecuencias para nosotros».

Por eso todos dan por hecho que el asunto se resolverá pronto y Mudryk volverá a jugar; de lo contrario, arriesgamos 30 millones de euros», concluye.