En una decisión contundente que refleja el endurecimiento del control de la Federación Internacional de Fútbol sobre la corrupción, la FIFA bajó el telón sobre uno de los mayores escándalos de malversación de fondos de ayuda, al anunciar duras sanciones que alcanzaron a las cúpulas de dos federaciones futbolísticas, tras su implicación en la apropiación de fondos destinados a combatir la pandemia de COVID-19 y su desvío en beneficio personal.

La gran caída del presidente de la federación de las Maldivas

La FIFA anunció el viernes la suspensión de por vida de Bassam Adeel Jaleel, expresidente de la Federación de Fútbol de las Islas Maldivas, para ejercer cualquier actividad futbolística, además de una multa de un millón de francos suizos, equivalente a 1,23 millones de dólares estadounidenses, tras quedar demostrado el uso indebido de los fondos del plan de ayuda que la FIFA puso en marcha para asistir a las federaciones durante la pandemia.

Jaleel ya había sido suspendido provisionalmente con anterioridad en el marco de una amplia investigación sobre presuntos delitos de blanqueo de dinero, malversación y corrupción, y las investigaciones revelaron que ingresó fondos pertenecientes a la FIFA en su cuenta personal y los utilizó para comprar un apartamento de lujo para sí mismo.

"Reuters" citó a medios locales que señalaron que Jaleel cumple actualmente una pena de prisión que suma un total de 32 años por cargos de corrupción financiera, mientras que "The Sun" indicó que fue trasladado a arresto domiciliario el mes pasado por recomendación médica, después de que ya hubiera sido trasladado allí el pasado mes de marzo y luego devuelto a prisión tras una enorme ola de indignación popular.

Jaleel no fue el único dentro del círculo de las sanciones, ya que la FIFA anunció también la inhabilitación del exdirector financiero y administrativo de la federación de las Maldivas, Mohamed Aqeel, por un periodo de 10 años, junto con una multa de 100.000 francos suizos, por cargos de facilitar y ocultar el uso indebido de los fondos de la FIFA, utilizar documentos falsificados y no cooperar con el Comité de Ética independiente.

Otro escándalo en Montserrat

El martillo de las sanciones no se detuvo en las Maldivas, sino que se extendió a la región del Caribe, donde la FIFA anunció la suspensión de por vida de Vincent Cassell, expresidente de la Federación de Fútbol de Montserrat, y una multa de un millón de francos suizos, tras ser declarado culpable de abuso de cargo, conflicto de intereses sistemático y uso indebido de los fondos de la FIFA y de la federación de su país, además de una conducta perjudicial para la integridad física y psicológica de los empleados de la federación.

La decisión incluyó asimismo al exsecretario general de esa misma federación, Tandika Hughes, que fue sancionado con una inhabilitación de 15 años y una multa de 150.000 francos suizos, por cargos de beneficiarse personalmente de transacciones ilícitas relacionadas con los recursos de la FIFA y de facilitarlas.

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La FIFA subrayó que estas decisiones se enmarcan dentro de su compromiso absoluto de proteger los fondos del fútbol y garantizar que lleguen a sus legítimos destinatarios, especialmente los destinados a las crisis humanitarias.