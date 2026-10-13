La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) alquiló oficinas en la Torre Trump mediante un contrato que se extiende por más de 7 años, en una operación cuyo valor total se estima en cerca de 4 millones de dólares.

Según una investigación publicada por el diario francés "Le Monde", el asunto ha generado interrogantes sobre las relaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La investigación reveló que la FIFA firmó en la primavera de 2025 un contrato para alquilar oficinas en la Torre Trump, en virtud de un acuerdo con una empresa vinculada a la familia del presidente estadounidense, lo que ha suscitado dudas sobre la naturaleza de los vínculos entre Trump e Infantino.

Las oficinas tienen una superficie de 450 metros cuadrados en el piso decimoséptimo de la Torre Trump, mientras que el valor del alquiler anual alcanza los cientos de miles de dólares, pese a que no hay ningún empleado asignado a trabajar allí de forma permanente.

La FIFA alquiló estas oficinas por un plazo de 7 años y 7 meses, mediante un contrato suscrito en mayo con la empresa "Trump Tower Commercial", que dirige Eric Trump, hijo del presidente estadounidense.

Los documentos internos a los que accedió el diario indican que el alquiler anual asciende a unos 470.000 dólares, es decir, el equivalente a 420.000 euros, además de una factura cercana a los 100.000 dólares, equivalentes a 89.000 euros, por trabajos de acondicionamiento y mantenimiento.

El diario precisó que las oficinas permanecen vacías la mayor parte del tiempo y que la FIFA, según la investigación, no estudió ninguna ubicación alternativa antes de trasladarse allí, mientras que varios miembros de su dirección expresaron su preocupación por un posible conflicto de intereses.

Por su parte, la FIFA aseguró que el valor del alquiler se ajusta a los precios de mercado y que el contrato de arrendamiento está en línea con sus procedimientos internos.

La firma del contrato llegó en un momento en el que Gianni Infantino muestra una clara cercanía con Donald Trump, ya que el presidente de la FIFA había concedido anteriormente al presidente estadounidense lo que describió como el "premio de la paz", durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 el pasado diciembre.



