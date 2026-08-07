Nuevo escándalo: «Infantino organizó una gigantesca promoción para su amante secreta»

Gianni Infantino vuelve a estar en el ojo del huracán. Según una amplia investigación de The Telegraph , el actual presidente de la FIFA ayudó durante su etapa como secretario general de la UEFA a que una amante lograra un ascenso y un importante aumento de sueldo. La relación provocó tanta inquietud en el lugar de trabajo que el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, intervino.

Infantino fue secretario general de la confederación europea entre 2009 y 2016 y el 26 de febrero de 2016 fue elegido presidente de la FIFA. El suizo, que sucedió a Sepp Blatter, está actualmente bajo una enorme presión por los planes para colocar parte de los derechos del Mundial en una nueva empresa en la que podrían entrar inversores privados.

El jefe de la FIFA está casado desde 2001 con Leena Al-Ashqar, a quien conoció cuando ella trabajaba para la federación libanesa de fútbol. Juntos tienen cuatro hijas, pero según The Telegraph, durante su etapa en la UEFA Infantino también inició una relación con una empleada de la organización.

La mujer en cuestión, cuyo nombre no es revelado por el diario británico, desempeñaba inicialmente una función administrativa. No mucho después, Infantino supuestamente la ascendió a un puesto de dirección, una decisión que, según el periódico, provocó sorpresa entre varios compañeros dentro de la UEFA.

También en el plano económico la mujer salió muy beneficiada con su ascenso. Su salario habría aumentado alrededor de un treinta por ciento hasta los 160.000 francos suizos al año, el equivalente a más de 170.000 euros.

La situación provocó, según una fuente de The Telegraph, grandes tensiones dentro de la confederación europea. "Cometió un gran error que casi le costó la carrera", aseguró la fuente. "Personas dentro de la UEFA le dijeron a Platini: 'Tienes que despedirlo'".

Platini acabó planteándole a Infantino una elección clara: "O tú o ella". Según el periódico, Infantino optó por seguir en la UEFA y la mujer tuvo que marcharse, tras lo cual él habría conseguido para ella, a través de su red de contactos, un nuevo y lucrativo puesto en una organización similar.

Además, al marcharse la mujer recibió, según The Telegraph, una indemnización de "seis cifras" y pudo cursar, a cargo de la UEFA, una formación en un instituto donde el coste anual ascendía a unas 45.000 libras, cerca de 52.000 euros.

Un portavoz de la UEFA confirma que se pagó una indemnización y señala que las normas internas ya han sido modificadas para evitar una situación similar en el futuro.