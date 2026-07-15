Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Nuevo escándalo en la concentración de los «Leones de la Teranga»: Mendy paga la negligencia de la Federación Senegalesa

Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
World Cup
E. Mendy
Al Ahli
Bélgica
Senegal
EE. UU.
Arabia Saudí

Gran tensión en el fútbol senegalés

Desde la eliminación de Senegal ante Bélgica en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, el fútbol senegalés ha sufrido fuertes sacudidas.

Desde entonces se han sumado acusaciones de acoso sexual, la destitución del seleccionador Babi Thiaw, injerencia en la federación y sospechas sobre el médico del equipo, presunto ginecólogo, en una lista de escándalos que no acaba.

Este miércoles se destapó un nuevo escándalo que involucra al portero Édouard Mendy, del Al-Ahli saudí.

Según Foot Mercato, que cita a Sport News Africa, se destapa un nuevo episodio que evidencia las dificultades que sufrieron los jugadores senegaleses en el torneo.

El sitio web confirmó que ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni ningún miembro de la delegación contaban con seguro durante el Mundial, pues la Federación Senegalesa de Fútbol no proporcionó cobertura alguna.

Edward Mendy lo sufrió en carne propia tras lesionarse la rodilla durante el segundo partido de la fase de grupos contra Noruega.

El portero, que debió hacerse una resonancia magnética para evaluar la lesión, tuvo que pagar de su bolsillo una factura muy elevada en Estados Unidos. Es otro ejemplo del caos que rodeó la participación de Senegal en el Mundial.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google