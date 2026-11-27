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El drama de Jamal Musiala sumó el viernes un nuevo y amargo capítulo. Pero el Bayern de Múnich también dio buenas noticias.

Serge Gnabry y Alphonso Davies podrían volver pronto a estar disponibles para el Bayern de Múnich, el club más laureado de Alemania, que acumula numerosas bajas por lesión.

El internacional alemán y el canadiense se reincorporaron a los entrenamientos con el equipo antes del partido del sábado a domicilio contra el Hamburgo. Así lo comunicó el club muniqués el viernes.

Gnabry se perdió los últimos partidos por una lesión muscular, mientras que Davies sufrió una rotura de fibras en la parte posterior del muslo izquierdo . Aún no está claro cuándo podrá volver a contar con ellos el entrenador Vincent Kompany. En Hamburgo tampoco estarán Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari y Manuel Neuer.

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Musiala, según comunicó también el Bayern el viernes , sufrió una nueva lesión en el muslo derecho durante el partido de la Champions League en Lille y estará de baja «hasta nuevo aviso». Según informan los medios, podría no regresar hasta después del parón invernal. Se habla de un periodo de baja de entre cuatro y seis semanas.