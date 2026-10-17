Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha reconocido en más de una ocasión que uno de los mayores retos a los que se enfrenta cualquier técnico consiste en gestionar el estado psicológico de los jugadores que disponen de menos minutos de los que desean, y el centro del campo es la zona más complicada del equipo en este aspecto.

Según el diario español "Sport", Flick afronta un dilema en el centro del campo tras el regreso de Frenkie de Jong a sus planes, ya que el técnico alemán cuenta actualmente con 8 jugadores para competir por solo 3 puestos.

Rodri, De Jong, Bernal, Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo y Fariñas pugnan por ocupar las tres plazas del centro del campo.

El aspecto positivo para el entrenador alemán reside en la capacidad de varios de estos futbolistas para desempeñarse en más de una posición, pues también han jugado en la línea ofensiva en algunos partidos.

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Por ahora, parece que Flick ya tiene decididas sus elecciones para el centro del campo ideal en los partidos más complicados, donde Rodri, Pedri y Fermín López se imponen al resto de competidores, sin perder de vista a Dani Olmo, después de que haya entrado en una pugna muy ajustada con Fermín.

Flick también intenta evitar que se consolide la impresión de que es difícil que Olmo y Fermín coincidan en el once inicial, y por eso alineó juntos a ambos jugadores ante el Galatasaray.

Dani Olmo asumió el papel de falso delantero y demostró una vez más su enorme capacidad para generar ocasiones y facilitar el trabajo de sus compañeros, aunque sigue sin poder marcar: su último gol se remonta al pasado mes de marzo.

Será necesario seguir de cerca el rol que Flick le asigne a Olmo ante el Real Betis, aunque los indicios apuntan a que el jugador comenzará el partido en el banquillo.

En cuanto a De Jong, es seguro que arrancará el encuentro como suplente, después de haber regresado a la lista del equipo tras participar con normalidad en los entrenamientos grupales durante los últimos días.

La posición de De Jong

Flick reconoció ayer que probó a De Jong en la posición de central durante algunos entrenamientos realizados en formato de cinco contra cinco, pero resulta difícil imaginar que esta opción se convierta en una tendencia en la que el entrenador se apoye a medio o largo plazo.

El propio jugador ha afirmado en más de una ocasión que no se siente especialmente cómodo en esa posición, señalando que jugar como central no fue más que una solución de emergencia durante su etapa en el Ajax.

La presencia de Rodri en el equipo ha contribuido a cambiar el rol de De Jong dentro del Barcelona, después de que el jugador fuera un elemento fundamental en las alineaciones de todos los entrenadores que han dirigido al equipo. Ahora tendrá que afrontar la nueva situación e intentar recuperar su sitio, pese a la dureza de la competencia.



